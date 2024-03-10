Меган Маркл в Международный женский день засветила обручальное кольцо с бриллиантом за 180 тысяч долларов. Фото

В пятницу, в Международный женский день, жена британского принца Гарри – Меган Маркл – вышла на сцену фестиваля SXSW в Остине в элегантном шелковом наряде за 2 тысячи долларов, дополненном дорогими украшениями. Одно из таких – обручальное кольцо за 180 тысяч долларов.

42-летняя герцогиня Сассекская уже не раз демонстрировала фанатам, что любит именитые бренды и люксовые аксессуары, поэтому ее мужу пришлось потратить немалую сумму за кольцо для актрисы. О ее стоимости пишет Daily Mail.

На фестиваль, посвященный технологиям, кино, музыке, образованию и культуре, Меган Маркл нарядилась в меру празднично. Ее можно было увидеть в белом костюме, состоявшем из юбки и рубашки на пуговицах.

С шелковым нарядом она продемонстрировала красивое обручальное кольцо с бриллиантом, стоимость которого оценивается в 180 000 долларов, и которое она не носила несколько месяцев. В СМИ поговаривали, что жена герцога отдала украшение в сервис, чтобы починить камень.

Ее рубашка оверсайз стоит 970 долларов и макси-юбка – 1050 долларов, посчитали журналисты. Оба элемента лука создал бренд Giuliva Heritage.

В украшениях Меган Маркл проявила минимализм, дополнив обручальное кольцо лишь парой сережек. Она также уложила свои длинные черные волосы в расслабленные локоны, спадающие по спине и плечам.

В поездке в штат Техас герцогиню сопровождал 39-летний принц Гарри. Сообщалось, что в четверг вечером пара была замечена в эксклюзивном клубе Soho House Austin.

Ранее OBOZ.UA писал, что королевский эксперт Том Квинн утверждает, что принц Гарри давит на Меган Маркл, чтобы она вернулась в Великобританию.

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