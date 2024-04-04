У Меган Маркл на публике порвалось дизайнерское платье почти за 3,5 тысячи долларов. Фото конфуза

На днях супруга принца Гарри Меган Маркл посетила маленьких пациентов детской больницы Лос-Анджелеса, чтобы поддержать их кампанию по сбору средств Make March Matter. В сети появились фото и видео с мероприятия, которые привлекли внимание внешним видом герцогини Сассекской, а точнее ее образом, который потерпел некоторые "травмы".

Так, дизайнерское платье королевской невестки, вероятно, разошлось по швам, образовав сбоку небольшую, однако довольно заметную дырочку. Соответствующие кадры обнародовали на странице Children's Hospital LA в X (бывший Twitter).

Меган выглядела нежно и одновременно изысканно в шелково-шифоновом платье-рубашке Landscape от Oscar de la Renta стоимостью 3 400 долларов (более 133 тысяч гривен). В этом наряде знаменитость уже появлялась на публике ранее.

Платье образовало гармоничный ансамбль с элегантными остроносыми туфлями черного цвета на каблуке от Aquazurra за 748 долларов (более 29 тысяч гривен). Образ дополняли золотые часы Tank Française от Cartier стоимостью около 31 500 долларов (1,2 млн гривен) и бриллиантовый браслет Ariel Gordon за 5500 долларов (около 216 тысяч гривен).

Впрочем, каким бы стильным и гармоничным ни был аутфит герцогини, в сети только и говорят о модном конфузе с ее платьем. Дырка образовалась сбоку в районе талии. Многие интернет-пользователи проявили определенную жестокость, когда начали высмеивать жену принца Гарри в попытках ее пристыдить.

"Серьезно? И никто из команды ей не сказал? Стыдно", "Она что, не проверила платье перед тем, как надеть его? Быстрая строчка могла бы это исправить", – оставляли критики.

Некоторые комментаторы решили поразмышлять, что же произошло с довольно дорогим дизайнерским изделием Меган. Они писали: "Я думаю, что это скорее проблема с молнией, чем с дыркой. Возможно, она не заметила, что молния застегнута не до конца, или она скатилась вниз, потому что была слишком туго застегнута", "Мне кажется, рубашка разошлась по шву".

Добавим, что в больнице Меган Маркл с выражением читала для маленьких пациентов свои любимые детские книги: "Клепальница Рози", "Кот Пит" и "Я видел кота". После окончания чтения с интерактивными отступлениями герцогиня обняла детей, пообщалась с ними, а также с работниками библиотеки, сделав со всеми памятные фото.

Как писал OBOZ.UA, ранее в подобный конфуз попала известная американская актриса Эмма Стоун. Когда она выходила на сцену за своим вторым "Оскаром" за игру в фильме "Бедные создания", то ее роскошное платье, разработанное люксовым домом моды Louis Vuitton под заказ, разошлось на спине. Сначала звезда в шутку обвиняла в этом своего коллегу Райана Гослинга, однако стилистка артистки Петра Фланнери раскрыла истинную причину модного конфуза.

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