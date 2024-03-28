Райан Гослинг ни при чем. Эмма Стоун, у которой разошлось платье на сцене Оскара 2024, раскрыла правду о конфузе

Американская актриса Эмма Стоун рассказала о настоящей причине конфуза с платьем, произошедшим на церемонии Оскар-2024. Во время получения награды за лучшую женскую роль в "Бедных-несчастных", знаменитость поднялась на сцену, придерживая одежду рукой. На спине звезды разошлась молния.

В этом Стоун обвинила Райана Гослинга: мол, когда актер пел песню "I'm Just Ken", ее платье треснуло от смеха. Стилистка артистки Петра Фланнери рассказала Hollywood Reporter, почему же так случилось.

"О, Боже, мое платье испорчено. Думаю, это произошло во время I'm Just Ken. Я почти уверена в этом", – сказала Эмма со сцены Оскара, повернувшись к залу спиной. Она была одета в изящное платье бренда Louis Vuitton мятного цвета. Вдохновением для образа служил персонаж Стоун – Белла Бакстер.

В разговоре с журналистами оскароносная актриса призналась, что на самом деле сама сломала молнию. "Это была моя вина", – прокомментировала звезда. "Эмма продемонстрировала утонченность и элегантность, когда дело дошло до известного теперь "сбоя в гардеробе", – говорит Фланнери.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пяти ярких моментах Оскара 2024, не вошедших в прямой эфир: от истерического крика Стерлинга К. Брауна до Билли Айлиш без обуви.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!