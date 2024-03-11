Оскар 2024: названа лучшая актриса года

В ночь с 10 на 11 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе прошла долгожданная церемония награждения премии "Оскар". Лучшей актрисой, получившей заветную золотую статуэтку, стала Эмма Стоун, сыгравшая главную роль в ленте "Бедные создания".

О победительнице OBOZ.UA стало известно при просмотре прямого эфира с церемонии. Для Эммы Стоун это уже второй "Оскар" в ее карьере.

На "Оскар" в категории "Лучшая актриса" также претендовали:

Аннетт Беннинг, "Даяна Наед"

Лили Гладстон, "Убийцы цветочного полнолуния"

Сандра Хюллер, "Анатомия падения"

Кэри Маллиган, "Маэстро"

Эмма Стоун, "Бедные создания"

Список всех победителей – смотрите в нашем материале.

Как известно, "Оскар" считается главной мировой кинопремией, а все премии-предшественницы называют его репетициями. Именно поэтому, анализируя победителей "Золотого глобуса", BAFTA, премии Гильдии киноактеров США и других, можно предсказать и примерный список триумфаторов на "Оскаре".

Так, 81 церемония награждения престижной премии "Золотой глобус" состоялась в ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе, США. О победителях можно узнать здесь.

А ночью с 18 на 19 февраля в Королевском фестивальном зале в Лондоне Британская академия кино и телевизионных искусств объявила победителей премии BAFTA. Кто получил желаемые статуэтки – читайте по ссылке.

Также OBOZ.UA писал о победителях премии Гильдии киноактеров США, проходившей в ночь с 24 на 25 февраля. Ознакомиться с полным списком предлагаем в нашем материале.

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