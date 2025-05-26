Между Дурневым и Анатоличем разгорелась ссора, которая закончилась неприличным жестом: в чем причина

Телеведущий Анатолий Анатолич на днях поделился результатами похудения – минус 10 килограммов. Он отметил, что достиг желаемой формы благодаря спорту, дисциплине и режиму. Однако блогер Алексей Дурнев усомнился в "чистоте" этого метода, предположив, что Анатолич мог прибегнуть к помощи препарата "Оземпик", который используют в лечении диабета, но нередко применяют и для снижения веса.

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"Анатолич – как иллюстрация "оземпикового" лица", – написал Дурнев в комментарии к видео телеведущего, намекая на возможное использование медикаментов вместо физических нагрузок. Тогда Анатолич сначала в ответ на его комментарий призвал пойти на утреннюю пробежку вместе.

К нему также присоединилась рэпер alyona alyona, которая имеет лишний вес и почти постоянно с ним борется. "Что тебя побуждает публично осуждать выбор другого человека? Боишься быть как я, или как он?" – с юмором к Дурневу обратилась артистка.

Позже Анатолий Анатолич показался со своей ежедневной пробежки, однако без блогера. В своем Instagram он опубликовал видео с утренней пробежки, где во время бега показал средний палец – иронично назвав его "оземпиковым". Кроме этого, телеведущий пригласил Дурнева присоединиться к спорту, в частности, выйти на совместную пробежку или поиграть в футбол.

"Пригласил вчера Лешу на утреннюю пробежку по Киеву. Потом на футбол. Пообещал что помогу ему сделать все, чтобы его лицо было красивым. Но, ожидаемо, эксперт Леша не пришел. Как думаете почему?" – высказался шоумен.

К публичному спору присоединилась и жена ведущего – Юла. Она встала на защиту мужа, отметив, что внешние изменения стали результатом бешеного ритма жизни. Она подробно описала распорядок дня мужа, отметив, что тот просыпается в 5:00 утра, чтобы вести утреннее радиошоу, а ложится за полночь – потому что дома неспокойно из-за детей.

"Это лицо многодетного отца, который в войну делает ремонт дома, когда все материалы умножаются на два. А еще лицо человека, который занимается спортом 24/7. Напомни, сколько у тебя марафонов и детей? А еще человека, который каждое утро ведет утреннее шоу на радио и просыпается в 5:00. И ложится после 23:00, потому что дома не спят дети. А главное – человека, который имеет силу воли наконец за 10 лет похудеть до конца. А не просто плюс-минус 10 кг", – отметила Юла.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анатолий Анатолич жестко прошелся по Потапу на премии YUNA и рассмешил зал. Во время одной из пауз он вспомнил, что рэпер был рекордсменом по количеству проведенных церемоний YUNA, но что-то пошло не так.

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