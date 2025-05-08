'Ты корова, а я красавица': украинская журналистка Доротюк назвала имя известной ведущей, которая унижала ее в России

Украинская журналистка Алина Доротюк поделилась болезненными воспоминаниями об опыте работы в России, в частности о случае грубого унижения со стороны тогдашней звезды российского ТВ – Маши Малиновской. Во время работы Малиновская демонстративно унижала ее внешность.

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Откровенное признание прозвучало во время интервью с Маричкой Падалко, где Доротюк впервые назвала имя медийщика, которая позволила себе публичные оскорбления. По словам журналистки, инцидент произошел во время записи одного из многочисленных интервью, которые она готовила для украинской редакции.

До 2014 года Доротюк ездила в командировки в Россию, где брала интервью у известных персон. Во время одной из таких поездок ей пришлось работать вместе с Малиновской – и это сотрудничество оставило после себя горькие воспоминания.

"Я отписала тысячи интервью с разными людьми. Были и ведущие известные довольно. Когда я задавала вопросы, она мне говорила: "Посмотри, ты жирная тварь, корова, а я красавица". Это была довольно известная телеведущая, топовая тогда, на тот момент, в России. Маша Малиновская", – рассказала Алина Доротюк.

Несмотря на шок и унижение, Доротюк не позволила себе сорваться, ведь должна была привезти качественный материал в редакцию. Она отметила, что тогда заставила себя молчать, чтобы не сорвать интервью. Но сегодня уже бы не позволила никому так с собой обращаться, ведь имеет большой профессиональный опыт и внутреннюю уверенность.

После 2014 года, с изменением политической ситуации и началом войны на Донбассе, Доротюк полностью прекратила любое сотрудничество с российскими медиа. По ее словам, после начала Революции Достоинства все украинские журналисты, которые еще работали в РФ, вернулись домой, а производство было свернуто.

"Все, кто там работал, вернулись, все производство они свернули, и дальше ни о каком сотрудничестве с Россией и речи не должно было быть. Наших специалистов всегда там ценили, потому что мы одаренные, талантливые, трудолюбивые. И меня приглашали остаться там несколько телеканалов их, но моя семья, которая всегда имела четкие проукраинские взгляды, у меня всегда была на первом месте. Я себе не представляю, что должно было произойти, чтобы я там осталась и работала, учитывая, насколько уже была критическая ситуация в конце 2013 года, когда нас сюда возвращали", – пояснила она.

Журналистка добавила, что ее последний визит в Россию состоялся в 2018 году, однако уже не с профессиональной целью. Но даже тогда она почувствовала физическую неприемлемость пребывания в этой стране. Сразу после прибытия у нее резко поднялась температура, и она вынуждена была досрочно вернуться в Украину.

"Я слегла с температурой 40. Меня посадили на поезд обратно. Я ничего там не видела, вернулась в Украину и только тогда пришла в себя. Это было полное физическое отторжение", – призналась Доротюк, добавив, что это было проявление психосоматики.

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