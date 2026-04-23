Тяжелобольной Джек Николсон вышел в свет в 89-й день рождения: как изменился один из величайших актеров, которого 12 раз номинировали на "Оскар"

Катерина Галущенко
22 апреля американскому актеру, звезде фильмов "Сияние", "Слишком рано для любви" и "Беспечный ездок" Джеку Николсону исполнилось 89 лет. В этот день его впервые за долгое время заметили вне дома – актер вышел из отеля, что стало редким публичным появлением после лет уединения.

Видео с Николсоном опубликовали в Instagram: на кадрах запечатлено, как он покидает здание и садится в автомобиль. Передвижение дается актеру непросто – он пользуется тростью и двигается медленно, с заметными трудностями.

В этот день Николсон был одет в темную одежду – черное пальто, брюки и свитер. На голове – берет, а глаза прикрывают темные очки. Он выходит через стеклянную дверь отеля, держась одной рукой за ручку, а другой опираясь на трость.

В видео также видно, что сесть в авто актеру удается довольно трудно. Однако это не заставляет его отказаться от кучи автографов своим фанатам.

Последние годы Николсон почти не появляется на публике. После 2021 года появлялись сообщения об ухудшении его здоровья, в частности – опасения относительно развития деменции. Официального подтверждения от самого актера или его представителей нет, однако ряд западных таблоидов, в частности Daily Express, со ссылкой на источники из окружения актера писали, что он ведет закрытый образ жизни и находится под опекой семьи.

По информации тех же источников, Николсон большую часть времени проводит в своем доме в Лос-Анджелесе, а уход за ним обеспечивают дети. При этом отмечалось, что физическое состояние актера относительно стабильное, однако есть трудности с когнитивными функциями.

Последний раз актера видели на публичном мероприятии в мае и апреле 2023 года – тогда он посетил матчи своей любимой команды "Лос-Анджелес Лейкерс". До этого Николсон фактически исчез из медийного пространства, а его последняя роль в кино датируется 2010 годом.

Лишь в 2025-м его дочь показала совместное фото с актером, где она сидит рядом и крепко обнимает его.

Справка. Джек Николсон – трехкратный победитель премии "Оскар" и рекордсмен среди актеров по количеству номинаций – их у него 12. Его карьера длилась более полувека, а роли в фильмах "Пролетая над гнездом кукушки", "Сияние", "Лучше не бывает" и "Отступники" закрепили за ним статус одного из самых влиятельных актеров Голливуда.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что старшего внука Джека Николсона арестовали. В тот же день мужчину отпустили под залог. Стало известно, что он совершил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!