Старшего внука легендарного Джека Николсона арестовали: в чем его обвиняют

Во вторник, 5 августа, правоохранители арестовали 29-летнего внука американского актера Джека Николсона – Шона Найта Николсона – в Лос-Анджелесе, США. Его обвиняют в нападении на женщину.

Как сообщает таблоид The Sun, старшего внука знаменитости задержали около пяти часов вечера, однако отпустили в тот же день под залог в размере 50 тысяч долларов. В записях об аресте указано, что ранее он не имел проблем с законом.

Первое судебное заседание по делу Шона Найта Николсона состоится 26 августа. Если внука легендарного актера признают виновным в нападении, ему может грозить до четырех лет заключения.

Шон Найт Николсон является первым сыном старшей дочери Джека Николсона и его бывшей жены Сандры Найт – Дженнифер. Он изучал киноискусство в колледже Эмерсон, а в соцсетях отмечает, что сейчас является музыкальным продюсером. Внук звезды также работает диджеем под псевдонимом Cutter Mattock.

Сам же Джек Николсон считается одним из величайших актеров в истории кино. Его 12 раз номинировали на премию "Оскар", а заветную статуэтку он получал трижды. Знаменитость также является обладателем почти сотни других престижных наград, среди которых BAFTA и "Золотой глобус".

Джек Николсон всегда был довольно трудолюбивым, поэтому часто соглашался на предложения играть в абсолютно разножанровых проектах. Самыми известными лентами с участием актера являются: "Беспечный ездок", "Китайский квартал", "Сияние", "Бэтмен", "Несколько хороших парней", "Отступники" и другие.

Кроме Дженнифер, Джек Николсон имеет еще пятерых детей: Калеба, Хони, Лоррейн, Рэя и Тессу. Также знаменитость является дедушкой для пятерых внуков.

