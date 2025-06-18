Тур Олега Винника в Германии, где будут звучать русскоязычные песни, может провалиться: спроса нет, цены достигают почти 6 тысяч грн

Украинский певец Олег Винник, который после начала полномасштабного вторжения выехал с территории Родины, активно пытается возобновить концертную деятельность за рубежом. Артист анонсировал большой тур по Германии, а в промо-ролике сразу продемонстрировал, что на выступлениях будут звучать русскоязычные хиты. Он планирует дать концерты в семи городах иностранного государства уже в декабре этого года, однако существует риск, что гастроли могут провалиться.

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Как указано на странице исполнителя в Instagram, музыкальные шоу должны состояться в Саарбрюккене, Фюрте, Пфорцхайме, Оффенбахе-на-Майне, Мюльгайм-ан-дер-Рури, Берлине и Гамбурге. Билеты на предстоящие мероприятия уже доступны для покупки, но слушатели не спешат их разбирать.

На сайте по продажам можно увидеть, что сейчас выступления Олега Винника не пользуются спросом. Ближайший концерт певца должен состояться второго декабря, однако выкуплено совсем немного билетов. Такая же ситуация прослеживается и в других залах.

Кстати, для того, чтобы послушать композиции Винника, придется заплатить довольно немалую сумму. Минимальная цена билета составляет €59 (более 2800 грн), а максимальная – €119 (почти 5700 грн).

Напомним, что в апреле этого года певец отменил свой концерт в столице Польши – Варшаве. Олег Винник обещал поклонникам подарить "незабываемое шоу", однако билеты продавались крайне медленно, поэтому выступление так и не состоялось. В команде исполнителя отметили, что приняли соответствующее решение по "техническим причинам".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Кравец резко высказалась об Олеге Виннике и пародии, которая стала для нее "пыткой".

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