Винник отменил концерт в Польше, на который почти не продали билеты, и анонсировал новые выступления: где он будет искать волчиц на этот раз

Украинский певец Олег Винник, после начала полномасштабного вторжения исчез из публичного пространства, пытается вернуться к концертной деятельности. После нескольких анонсов, волны критики и неудачных попыток собрать полный зал, артист неожиданно отменил свое выступление в Варшаве, которое должно было состояться 24 апреля 2025 года.

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Концерт в столице Польши должен был стать долгожданным возвращением певца на сцену после более чем 2,5 лет молчания. Его анонсировали еще в декабре прошлого года, однако продажа билетов шла крайне медленно. Несмотря на шумное обещание "незабываемого шоу", украинская аудитория не спешила отзываться. Тогда команда артиста решила перенести концерт, а на днях сообщила о полной отмене выступления в Варшаве.

На фоне провала в Польше артист объявил новый тур по Германии – к концу 2025 года уже анонсированы шесть выступлений в разных городах, в частности в Саарбрюркене, Гамбурге и Франкфурте.

Все концерты нового тура запланированы на декабрь. Выступления пройдут в период со 2 по 18 декабря. Судя по информации на сайте по продаже билетов, места раскупаются единично. Цены колеблются от 59 до 119 евро (от 2640 до 5330 гривен).

Концерт в Варшаве должен был стать первым выступлением Винника после более чем 2,5-летней паузы. Однако спрос оказался скудным. Самые дешевые билеты стоили 181,69 злотых (более 1800 грн), а самые дорогие – более 4000 грн. Последние покупали охотнее, впрочем, общий уровень продаж не превысил 12,5% от вместимости зала.

Это уже вторая неудачная попытка Винника выступить в Варшаве: предыдущую дату – 21 декабря 2024 – тоже отменили. Тогда фанаты предпочли поддержку Александру Усику, который в тот же день проводил реванш с Тайсоном Фьюри. Украинцы в соцсетях призвали бойкотировать концерт, а самого артиста жестко критиковали за молчание после начала полномасштабного вторжения и отсутствия публичной позиции по поводу войны.

Официально команда певца объяснила отмену выступления "техническими причинами", пообещала возврат денег и извинилась перед фанатами. Однако после сообщения об отмене часть слушателей начала массово возвращать уже приобретенные билеты.

К слову, отмена второго концерта в Варшаве, запланированного на 24 апреля, также была объявлена под предлогом "технических причин".

Известно, что до полномасштабного вторжения войны Олег Винник собирал стадионы в Украине и Европе, а его клипы набирали сотни миллионов просмотров. Однако с февраля 2022 года артист исчез из публичного пространства, а затем появились сообщения, что он находится в Германии.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети упомянули громкое обещание Винника, которое он нарушил. Тогда артист утверждал, что ни при каких условиях не будет петь русскоязычных хитов, однако во время концерта в Праге, Чехия, с удовольствием это сделал.

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