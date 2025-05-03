Звезда 'Квартала 95' Елена Кравец резко высказалась об Олеге Виннике и пародии, которая стала для нее 'пыткой'

Украинская актриса и звезда "Квартала 95" Елена Кравец призналась, что для нее было настоящей "пыткой" делать пародию на певца Олега Винника. По словам знаменитости, чтобы как можно лучше воплотиться в роль, она пересмотрела много видеоматериалов об артисте, что оказалось нелегкой задачей, поскольку ей не нравится ни его творчество, ни характер, ни личность.

Видео дня

Об этом телеведущая рассказала в проекте "Терапія красою". Она отметила, что сделать пародию на артиста, который после начала полномасштабной войны сбежал за границу, стало для нее профессиональным вызовом.

"Мне нравилось одеть на себя одежду этого человека, разобрать на молекeлы его артикуляцию, интонацию. Когда нужно сделать пародию, это где-то 2-3 недели жизни с персонажем. Хочется чтобы было очень-очень похоже. Ты живешь в ушах с этим человеком, все время смотришь. Так я пересмотрела очень много концертов Олега Винника. Это вообще не моя музыка, и это были пытки такие немножко для меня", – поделилась актриса.

Однако, как отметила Елена Кравец, ей достаточно интересно работать над пародированием людей, которые кардинально не похожи на нее. По ее словам, это помогает в улучшении профессионализма.

"Но мне нравилось делать эту пародию (на Винника. – Ред). Мне интересно просто. Когда тебя бесит человек по характеру, и ты понимаешь, что ты не такая, и тебе не нравятся такие люди, то сыграть такого человека – это вызов офигезный творческий и профессиональный", – добавила знаменитость.

Ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Елена Кравец призналась, готова ли вернуться в "Квартал", рассказала, как семейный подкаст изменил ее отношения со старшей дочерью, а еще объяснила, чем руководствовалась, отпустив ее жить отдельно в 15 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!