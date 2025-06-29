'Цой не запрещен – шах и мат': Приходько объявила о возвращении к своим русскоязычным песням

Украинская певица Анастасия Приходько сделала неожиданное заявление, что возвращается к исполнению своего старого репертуара на русском языке. Скандальная реакция артистки прозвучала после решения языкового омбудсмена Тараса Кремня относительно Верки Сердючки, который накануне выступил в Киеве с репертуаром на русском.

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Оказалось, что, согласно действующему законодательству, такие выступления не являются основанием для наказания. И именно это стало формальным поводом для Приходько, чтобы пересмотреть свою позицию. Об этом она сообщила в InstaStories.

"Ну что, дорогие друзья, возвращаю весь русскоязычный репертуар", – написала скандальная артистка.

Приходько также анонсировала свой концерт в Харькове со старыми хитами, на языке террористической страны, которая только сегодня ночью, 29 июня, выпустила по Украине почти полтысячи ракет и "Шахедов".

Уточняя свои слова, певица оправдалась творчеством Верки Сердючки. "В моем заявлении нет никакого дой*ба и сарказма к легендарной личности Андрея Данилко. Он – легенда. Я росла на его альбомах особенно "После тебя". Мне омбудсмен разрешил петь! Закрыли тему! P.S. Более того, Виктор Цой не запрещен – шах и мат!" – написала Приходько.

Этим артистка намекнула на легальность использования творчества советских музыкантов, даже несмотря на их политическую контроверсионность.

Она также добавила скриншот из новости, в которой Государственное агентство Украины по вопросам искусств официально подтверждает, что Цой, который умер еще в 1990 году, не включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и его песни не подлежат запрету на территории Украины. При этом упоминается, что он не был гражданином РФ, а его творчество не попадает ни под одну правовую санкцию.

В то же время журналисты и эксперты по культуре обращают внимание, что фигура Виктора Цоя – не так однозначна. По расследованиям Сергея Шинкарчука, а также другим открытым источникам, советские рок-музыканты, в том числе и "Кино", могли иметь тесные связи с КГБ. Речь идет о так называемом "кураторстве" спецслужб, которые в годы перестройки поощряли "безопасные" протесты в искусстве. Например, песню "Мы ждем перемен" расценивают как идеологический заказ, который должен был поддержать курс Горбачева. Однако наличие таких связей – лишь исторические предположения, которые не стали основанием для ограничения творчества Цоя в Украине.

Заявление Анастасии Приходько также актуализировало тему ее собственного прошлого. В 2009 году певица представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение с композицией "Мамо". Этот факт неоднократно становился поводом для критики, особенно после начала полномасштабного вторжения РФ. И хотя Приходько всегда подчеркивала, что ее участие было "не по зову сердца", а из-за вынужденных обстоятельств и политических игр в шоу-бизнесе, ее оппоненты используют это как доказательство "неискренности".

Так, в мае 2022 года между Анастасией Приходько и Ириной Федишин возникла публичная перепалка. Причиной стали гомофобные высказывания Федишин, которые раскритиковала Приходько. В ответ Федишин напомнила о Евровидении 2009 и намекнула на двойные стандарты: "Настя, патриотизм – это любить свою родину всегда, а не только сегодня быстренько переобуться".

Ранее OBOZ.UA писал, что Приходько эмоционально вступилась за русский язык и заговорила словами пропагандистов. По словам артистки, она не виновата в том, что во времена ее обучения в школе все предметы преподавались на русском и добавила, что, по ее мнению, люди, которые сегодня поднимают языковой вопрос, просто ссорят наш народ.

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