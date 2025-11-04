Цирковое шоу с саундтреком от Monatik отправилось во всеукраинский тур

После трех солдаутов в Киеве хореографически-цирковое шоу "Поезд в чудеса" превратит обычный вечер в путешествие за мечтами в 9 городах Украины.

Сюжет рассказывает о четырех воспитанницах приюта суровой госпожи Крук, которые отправляются на поиски похищенного Зайчонка. У каждой из них есть игрушка-тотем – единственный лучик надежды и символ сокровенной мечты.

Один гудок – и они оказываются на борту удивительного поезда, мчащегося сквозь сказочные миры. На пути к спасению их ждут ловушки Ворона, магические встречи и самое главное открытие: вместе они способны на настоящие чудеса.

"Самое важное, что зрителей тронула история, в которой герои искренне поддерживают и верят друг в друга. Фантастические декорации и костюмы никого не оставили равнодушными. Райская Птичка покорила всех своей красотой, а маленькая Обезьянка стала любимцем детей", – рассказывает Роман Дмитрик, автор идеи и режиссер-постановщик шоу.

Четырнадцать артистов создают на сцене живой мир, где цирковое искусство сочетается с современной хореографией. Современные технологии, эффектный свет и декорации создают эффект присутствия в удивительном мире.

Авторская музыка усиливает эмоции, а неожиданный интерактив делает каждого зрителя частью приключения. Главный месседж шоу – мечты сбываются через веру – усиливает саундтрек "Мечтать не вредно" от MONATIK.

"Сегодня мы с сыном кайфанули. Во-первых, очень яркое и впечатляющее действо с акробатикой, от которой перехватывает дыхание. Я думала как замечательно, что для детей создают спектакли, что родители водят их туда – километровая очередь была на входе. Это все настолько по-человечески и обнадеживающе, – поделилась впечатлениями Маша Ефросинина после премьеры.

