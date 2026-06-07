'Целуй своего хрыча сама': Ефросинина устроила перформанс в честь скандала с Вадиком и резко ответила Поляковой. Видео

Телеведущая Маша Ефросинина во время последнего выступления шоу "Взрослые девушки" в Одессе 6 июня неожиданно вспомнила скандал, который несколько месяцев назад возник после резонансных заявлений мужа Оли Поляковой Вадима Буряковского. На сцене она продемонстрировала надпись "Вадик" на своем декольте.

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После этого между Ефросининой и Поляковой состоялся шуточный диалог, во время которого ведущая резко ответила певице: "Целуй своего хрыча дома сама". Видео эпизода Ефросинина опубликовала в InstaStories.

Для выступления Ефросинина выбрала черное платье с большим цветком на груди. Во время шоу она обратилась к зрителям с неожиданным признанием.

"Ты об этом не знаешь. Об этом не знает даже мой муж. Но кое-что теперь на моем сердце навсегда", – именно так начала свой перформанс Ефросинина.

После этих слов она сдвинула платье, продемонстрировав надпись "Вадик" на груди. Это очень рассмешило Полякову, которая потом предложила поцеловать "Вадика" на декольте.

"Можно я поцелую это?" – спросила певица.

Впрочем, Ефросинина отказала подруге: "Нет, целуй своего хрыча дома сама".

Полякова продолжила шутить.

"Я наконец-то поцелую эту прекрасную грудь. Давай поцелуемся лучше? Ну давай, я хочу засосаться", – сказала артистка.

Ефросинина пыталась избежать поцелуя, а зрители встретили сценку смехом и аплодисментами.

Этот перформанс произошел как ответ на заявления мужа Поляковой Вадима Буряковского в интервью Дмитрию Гордону. Тогда бизнесмен заявил, что Ефросинина в жизни якобы значительно более закрыта, чем на сцене, а также утверждал, что именно Полякова помогла ей раскрыться перед публикой.

Также Буряковский высказался о муже ведущей Тимуре Хромаеве. Он назвал его "мажором" и заявил, что тот якобы "палец о палец не ударил", чтобы добиться успеха. Также бизнесмен раскритиковал состояние загородного дома семьи Хромаева.

После интервью в сети начали обсуждать конфликт между Поляковой и Ефросининой. Впоследствии певица публично попросила прощения у ведущей и ее мужа, отметив, что не разделяет мнение своего мужа. Она также заявила, что не ссорилась с Ефросининой, хотя признала, что в последнее время они общаются нечасто.

Ранее OBOZ.UA писал, что скрывает имение "мажора" мужа Ефросининой под Киевом, которое досталось ему от отца. Общая площадь недвижимости составляет 1247,2 квадратных метра.

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