'Мне за себя не стыдно': Полякова неоднозначно ответила на вопрос об отношениях с Ефросининой после сенсационных заявлений своего мужа

После того, как муж певицы Оли Поляковой, бизнесмен Вадим Буряковский, публично заявил, что ведущая Маша Ефросинина в жизни значительно скованнее, чем на сцене, а ее избранника назвал "мажором", начали распространяться слухи, якобы отношения между звездными подругами сошли на нет. Исполнительница довольно интригующе отреагировала на подобные предположения, отметив: она ни с кем не ссорилась, однако сейчас общается с журналисткой очень редко.

Видео дня

По словам Поляковой, они с Ефросининой и раньше не виделись слишком часто, ведь у них достаточно личных дел. Об этом она заявила в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ".

"Я ни с кем не ссорилась. Мы и так не очень часто с ней общались. Мы же занятые женщины. У нее свои дела, у меня Англия на носу (певица планирует развивать карьеру за рубежом. – Ред.)", – высказалась артистка.

Что интересно, когда ведущий предложил Поляковой позвонить Ефросининой, она отказалась. Как объяснила певица, у нее просто нет номера журналистки.

Высказалась исполнительница и о судьбе их с Машей Ефросининой совместного шоу "Дорослі дівчата". По словам Оли Поляковой, в июне они вместе дадут концерт, а дальше проект будет поставлен на паузу.

"Концерт будет, вы же должны увидеть, чем эта вся интрига закончится и кто кому подружка. Мне, как подружке, за себя не стыдно. "Дорослих дівчат" поставим на паузу. Отдохнем с Машей друг от друга. Я пойду нюхну британского воздуха, она – других баб возле себя. Сравнит, разочаруется и вернется к мамке", – отметила знаменитость.

Заявления Буряковского

Во время записи интервью с Дмитрием Гордоном Вадим Буряковский откровенно поделился: ему нравится Маша Ефросинина на сцене и в различных шоу, но в реальной жизни она кардинально другая. По словам бизнесмена, ведущая намного застенчивее и пытается доказать окружающим, что во всем лучшая.

"Она в жизни не такая открытая.Оля сильно ей помогла, благодаря Оле она так открылась. Посмотри первые передачи – она такой не была", – поделился предприниматель.

Не обошел вниманием Буряковский и мужа Ефросининой – Тимура Хромаева. Предприниматель назвал избранника ведущей "мажором, который палец о палец не ударил, чтобы всего достичь".

После сенсационного интервью мужа, Оля Полякова публично попросила прощения у Маши Ефросининой. Она назвала журналистку и Хромаева примером счастливой пары, а также призвала не отождествлять мнение Буряковского с ее.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ефросинина с иронией отреагировала на заявление мужа своей экс-подруги Поляковой и подколола его за русский язык.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!