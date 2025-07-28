Тринчер сбежала, а Тополя ждет своего 'двойника': звезды Евровидения ответили, кто достоин представлять Украину в следующем году

После завершения очередного сезона Евровидения интерес к потенциальным представителям Украины в следующем году не угасает. Украинские артисты, которые уже имели опыт участия в главном песенном конкурсе Европы, поделились мыслями, кто, по их мнению, достоин нести сине-желтый флаг 2026 года.

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Пока одни откровенно высказываются, другие – дипломатично избегают прямого ответа. Их "предсказания" стали известны из влога ведущих украинской версии Евровидения: Валерия Дычаковского и Анны Тульевой.

Елена Тополя, которая представляла Украину на Евровидении в 2010 году как Alyosha, призналась, что не планирует возвращаться на конкурс, однако имеет четкое видение относительно того, кто должен поехать: "Это должна быть, я думаю, певица. Мощная, с характером, с мощной песней и со смыслом. Все, как у меня было, но я не поеду".

Зато Анна Тринчер, которая представляла Украину на Детском Евровидении 2014, откровенного ответа избежала. На вопрос Валерия Дичаковского, планирует ли она подать заявку на участие во взрослом конкурсе, артистка, улыбаясь, отказалась комментировать и убежала: "Боже, такой ливень идет! Я не хочу макияж испортить! Па-па!"

Впрочем, ее предыдущая речь о важности момента и незначимости результата может намекнуть, что певица не исключает своего участия: "Все, что будет дальше: голосование, победители, места – это неважно. Важно то, что вы здесь, важно то, что вас выбрали. Важно то, что это ваш звездный момент, а то, какое вы место займете, неважно. Не дайте этому моменту вас остановить".

Екатерина Павленко, которая участвовала на Евровидении в составе группы Go_A, сейчас выступает под псевдонимом Monokate. На вопрос, хочет ли она вернуться как сольная исполнительница, ответила сдержанно: "Я не знаю, нужно ли мне это, потому что я немножко изменила направление музыки, и я не думаю, что Нацотбор – это будет лучшее место для этого".

Впрочем, на вопрос, кого она считает достойным представителем, ответила размыто, не называя конкретных имен: "Классный артист. Имена... Надо смотреть, потому что это же зависит от многих факторов. Во-первых, от готовности человека, во-вторых, от песни. Есть у нас яркие имена, которые каждый год появляются все больше и больше, но кому-то не хватает опыта".

А вот певец DREVO, который участвовал в Нацотборе 2024, четко высказался относительно того, кого стоит снова отправить на конкурс: "Jerry Heil. Опять? Конечно".

Напомним, в 2024 году Jerry Heil вместе с рэпером alyona alyona представляли Украину на Евровидении с песней Teresa & Maria. Дуэт занял третье место, уступив лишь Швейцарии и Хорватии.

Ранее OBOZ.UA писал, что автор TikTok-хита "Шовковица" анонсировал свое участие в Нацотборе на Евровидение 2026. Он планирует выступить в дуэте.

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