Автор TikTok-хита 'Шовковиця' анонсировал свое участие в Нацотборе на Евровидение 2026: молдавская звезда 'Лиги смеха' выступит неожиданным дуэтом

Украинский Нацотбор на Евровидение 2026 может получить громкое пополнение. Юморист, певец и звезда "Лиги смеха" Иван Люленов неожиданно объявил о намерении принять участие в конкурсе в дуэте с музыкантом DAMNITSKYI, более известным как Артем Дамницкий – участник юмористического объединения "Ветераны космических войск".

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Об этом артисты заявили во время закрытой презентации своего нового совместного трека "Шовковиця", который уже стал вирусным в TikTok. Детали события Люленов опубликовал в Instagram.

"Шовковиця" – это шуточная летняя композиция с элементами фолк-попа и характерным юмором, присущим обоим исполнителям. Ее первые отрывки за считанные дни собрали десятки тысяч просмотров в соцсетях. Именно во время презентации трека Люленов неожиданно поделился новостью: он и DAMNITSKYI планируют принять участие в Национальном отборе на Евровидение 2026.

"Объявили потрясающую новость, что едем с Артемом на Евровидение! Не думаю что все восприняли это всерьез, но голосуйте за нас!" – написал Люленов в своем фотоблоге.

Несмотря на легкомысленное настроение самой песни, артисты отметили, что серьезно готовятся к участию в конкурсе и уже имеют идеи для сценического образа, будущего номера и следующего сингла. По словам DAMNITSKYI, их цель – совместить сатиру, музыку и народную энергию так, чтобы это услышала вся Европа.

В комментариях к посту фанаты активно поддержали инициативу и пообещали ждать дуэт в списке участников отбора: "Вы такие классные. Буду голосовать за вас на Евровидении", "Где и когда голосовать? Хочу Евровидение с вами".

Напомним, Иван Люленов стал известен благодаря участию в шоу "Лига смеха", а также как резидент юмористических телепроектов. Артем Дамницкий, в свою очередь, зарекомендовал себя как экспериментальный исполнитель, который сочетает электронную музыку, фольклор и сатиру.

Ранее OBOZ.UA писал, что Иван Люленов сменил профессию и рассказал, как выучил украинский язык за 10 месяцев. Свое творчество он создает только на украинском языке, а русскоязычные хиты недавно перевел.

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