Три квартиры и машина за $200 тысяч. Блогер Юлия Верба раскрыла сумму своего заработка в месяц

Популярная украинская блогер Юлия Верба, Instagram-страница которой насчитывает более 2 миллионов подписчиков, раскрыла сумму своего заработка в месяц. Кроме того, 21-летняя инфлюэнсер рассказала во что именно вкладывает заработанные средства.

В подкасте Василию Тимошенко девушка призналась, что за годы блогерства заработала на три трехкомнатные квартиры, где сделала ремонт: по словам Вербы, первая обошлась ей в 70 тысяч долларов (более 2,5 миллиона гривен), вторая стоила 80 тысяч долларов (более 3 миллионов гривен). Третья же расположена в элитном районе города, поэтому ее цена – 220 тысяч долларов (около 9 миллионов гривен).

Кроме недвижимости, у знаменитости две машины. "Стоимость машин: 200 тысяч (8 миллионов гривен) – одна, а вторая – 50-45 тысяч долларов (2 миллиона гривен). У меня в криптовалюте 20 тысяч долларов, если где-то за границей понадобятся деньги, чтобы в обменнике вывести", – продолжила она.

Юлия не жалеет денег на ювелирные украшения. "Я купила себе колечко Bvlgari, часы Rolex. Это самое дорогое, что у меня есть, и еще сумка Hermes. Это получается на 65 тысяч долларов (более 2,5 миллиона гривен). Это за семь лет непрерывной работы", – добавила блогер.

Что касается заработка в месяц, основной доход Вербы – реклама в блоге. Сумма может отличаться в зависимости от количества сотрудничеств. "Я никогда не считаю, можем посчитать очень грубо. Если одна-две рекламы в день, хотя бывает и пять реклам, и восемь, по 25-30 тысяч гривен, значит, в месяц я зарабатываю 45 тысяч долларов (около 2 миллионов гривен)", – отметила инфлюэнсер.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как 21-летняя блогер Юлия Верба объявила о беременности и показала фото с животиком.

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