21-летняя блоггер Юлия Верба объявила о беременности и показала фото с животиком

21-летняя блогерша из Ивано-Франковска Юлия Верба, часто попадавшая в скандалы, объявила о своей первой беременности. Фотографиями с заметным животиком, УЗИ-снимком и женихом после долгой социальной паузы звезда соцсетей поделилась с миллионной аудиторией.

В комментариях в Instagram ее мигом бросились поздравлять сотни подписчиков, а кадры семейной фотосессии за 20 минут собрали больше 80 тысяч лайков.

"Ношу под сердечком наше маленькое зернышко. Мы больше не хотим молчать", – лакинично написала Верба.

Она с женихом Константином Золотухиным, который уже был женат и имеет ребенка, позировали посреди поля в будничных образах. Юбка блогерши обтянула ее круглый живот, а будущий папа нежно прижимал беременную невесту к себе.

Перед объявлением новости Верба исчезла на две недели. Как она объяснила, за это время живот начал активно расти, хотя до этого его не было видно. В то же время блогерша заявила, что подписчики "будут в шоке", когда узнают о ее сроке беременности.

Сейчас она намекнула, что привыкает к будущей роли мамы "уже много месяцев". Инфлюэнсерша добавила, что мечтала о ребенке с 18 лет, но пока не знает, кого носит под сердцем – девочку или мальчика.

Ранее OBOZ.UA писал, что Юлия Верба, за которой в соцсетях следит более 1,4 млн подписчиков, похвасталась отдыхом в Дубае. Некоторые украинцы возмутились поведением звезды, которая не прекращала публиковать свои курортные кадры даже во время ужасного российского теракта в Одессе, унесшего жизни 12 человек, в том числе пяти маленьких детей..

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