'Три года жил на терапии и обезболивающих': Николас Карма перенес опасную для жизни операцию на шее. Видео

Блогер и автор проекта "Сколько стоит ваш look?" Николас Карма перенес операцию на шее после трех лет жизни с хронической болью и периодическим параличом руки. По его словам, проблемы со здоровьем начались после неудачного сальто, которое он сделал несколько лет назад.

Блогер рассказал в Instagram, что тогда у него диагностировали грыжу в шейном отделе позвоночника. С тех пор он регулярно проходил терапию, курсы реабилитации и вынужден был постоянно принимать обезболивающие препараты.

По словам Кармы, несколько врачей отговаривали его от хирургического вмешательства из-за высоких рисков. Медики объясняли это близостью к спинному мозгу и вероятностью тяжелых осложнений.

"Я обратился в больницу. Мне назначили терапию, я спросил об операции, потому что хотел жить без этого. В ответ услышал: "Категорически нет. Риск паралича – 50/50". Ведь рядом спинной мозг и риск задеть его", – поделился он.

Похожие выводы, по его словам, он получил и от специалистов за рубежом после отправки результатов МРТ. Там также рекомендовали воздержаться от операции, если состояние не является критическим.

В течение трех лет блогер жил с постоянной болью, которая периодически обострялась. В такие моменты он возвращался к лечению и обезболивающим, после чего симптомы временно отступали.

"Последние 3 года я жил на терапии и обезболивающих. Когда боль и затерпание руки возвращалось – я просто терпел или снова пил обезболивающее, принимал заново курс лечения и реабилитация. И так по кругу", – сообщил Карма.

Он также отметил, что даже незначительные физические нагрузки вызывали резкое ухудшение состояния.

В видео, которое опубликовал артист он показал весь процесс операции: от подготовки до выхода из наркоза. В частности, в ролик попал также кадр, где к блогеру наведалась его мама и вид сына ее сильно растрогал.

В частности, Николас Карма похвастался, что уже наконец может двигать пальцами, которые были периодически праализованы из-за грыжи.

