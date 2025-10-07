17-летняя племянница Николаса Кармы погибла под колесами авто: водитель скрылся с места ДТП

В семье известного блогера Николаса Кармы произошла трагедия. 2 октября в селе Верховцы Самборского района на Львовщине погибла его 17-летняя племянница Настя.

Как Карма сообщил в своем блоге, девушку сбил нетрезвый водитель, который после наезда покинул место ДТП. Однако полиции удалось его быстро найти и задержать.

"В моей семье произошла очень большая беда. Мы прощались с 17-летним ангелочком – это дочь моего двоюродного брата. На нее наехали пьяные люди и убежали", – рассказал Карма.

По информации Львовской областной прокуратуры, смертельная авария произошла около 2:00 ночи. 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку, которая шла по обочине. От полученных травм она погибла на месте. Вместо того чтобы вызвать помощь, мужчина скрылся.

После проведения оперативно-розыскных мер полиция обнаружила поврежденный автомобиль и самого нарушителя. Впоследствии его задержали.

Как сообщили правоохранители, злоумышленнику уже объявлено о подозрении по двум статьям – ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека) и ст. 135 УКУ (оставление в опасности).

Суд избрал ему самую строгую меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Николас Карма, который родом из этого же села, тяжело переживает потерю. В комментарии "Сніданку з 1+1" блогер рассказал, что Настя была очень светлой, доброжелательной и умной девушкой, которая в последнее время мечтала о путешествии в Париж.

"Настя была очень светлой и доброй девушкой, которая читала глубокие книги, училась на экономиста и мечтала увидеть мир. Она мечтала путешествовать. Фото, которое она сделала возле маленькой Эйфелевой башни, это был намек на то, что она очень хотела увидеть Париж. И родители ей пообещали, что эта мечта осенью осуществится. Она очень сильно любила людей и эту жизнь, которую от нее так рано забрали", – поделился блогер.

Блогер обратился к своим подписчикам и ко всем водителям с эмоциональным призывом: "Я хочу, чтобы каждый знал, что если он в нетрезвом состоянии берет в руки ключи, он не берет ключи, он берет оружие".

Ранее OBOZ.UA писал, что в Киеве пьяная водительница на переходе сбила военную и скрылась с места ДТП. Нарушительница находилась за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

