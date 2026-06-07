Трехдневная свадьба Дуа Липы за $1,7 млн обернулась протестами: что не понравилось местным жителям Сицилии

Роскошная свадьба британской певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера на Сицилии, которая, по оценкам медиа, стоила около 1,7 млн долларов, вызвала волну возмущения среди жителей Палермо. Вместо восхищения звездным праздником горожане вышли на протесты, обвинив организаторов в фактическом "захвате" общественного пространства.

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OBOZ.UA расскажет подробнее о протесте. После камерной церемонии бракосочетания в Лондоне 31 мая молодожены отправились в Италию, где устроили трехдневное празднование. Центральными локациями стали историческая вилла Вальгуарнера и палаццо Вальгуарнера-Ганджи вблизи Палермо. На торжества пригласили многочисленных знаменитостей, среди которых были Донателла Версаче, Charli XCX, Элтон Джон и Марк Ронсон.

Однако масштабное событие сопровождалось мерами безопасности. В городе перекрыли ряд дорог, ограничили доступ к центральным площадям, ввели запрет на полеты дронов и усилили полицейскую охрану. Некоторые жители даже были вынуждены менять маршруты передвижения и искать новые места для парковки.

Недовольство быстро переросло в открытые протесты. На улицах Палермо появились плакаты с надписями: "Палермо не сдается в аренду", "Наша площадь – не ваша гостиная" и "Палермо не для богатых". После того как часть баннеров убрали, активисты начали оставлять аналогичные лозунги в виде граффити на стенах города.

Местные предприниматели также высказали претензии из-за временных ограничений. Некоторые владельцы заведений заявили, что перекрытия и усиленные меры безопасности создали неудобства для клиентов и бизнеса. Одна из жительниц Палермо сравнила атмосферу в городе с "тематическим парком", а не с местом для повседневной жизни.

В то же время сторонники события отмечают, что свадьба мировых знаменитостей якобы приносит городу значительный экономический эффект. Отели, рестораны, транспортные компании и местные подрядчики получают дополнительные доходы, а международное внимание способствует популяризации туристического направления.

Мэр Палермо Роберто Лагалла встал на защиту проведения торжеств. По его словам, ограничения были временными и необходимыми для обеспечения безопасности гостей и жителей. Он также подчеркнул, что выбор Палермо для проведения свадьбы артистки мирового уровня положительно влияет на имидж города.

По сообщениям британских медиа, Дуа Липа также выделила около 6,6 тысяч долларов на компенсацию неудобств, связанных с парковкой для местных жителей.

Сама певица и ее муж публично не комментировали скандал.

Какой была свадьба Дуа Липы и Каллума Тернера

Официально Дуа Липа и Каллум Тернер стали мужем и женой еще 31 мая во время камерной церемонии в лондонской ратуше Old Marylebone Town Hall. На росписи присутствовали только ближайшие родственники и друзья пары. По словам очевидцев, церемония длилась недолго и проходила без лишней публичности.

Для официального бракосочетания 30-летняя певица выбрала необычный свадебный образ – белый костюм со шляпой и перчатками, дополнив его букетом из белых и розовых маков. Каллум Тернер появился в классическом темно-синем костюме. После церемонии молодожены покинули ратушу под аплодисменты гостей, которые осыпали их конфетти.

Впрочем, главное празднование пара решила перенести на Сицилию. Трехдневный свадебный уикенд стоил около 1,7 млн долларов. Основными локациями стали роскошный отель с видом на Тирренское море и историческая вилла Valguarnera XVII века в Багерии неподалеку от Палермо.

Празднования начались с предсвадебной вечеринки под открытым небом. Для мероприятия Дуа Липа выбрала эффектное белое платье силуэта "русалка" от Bottega Veneta с экстремально открытой спиной и бахромой на подоле. Образ дополнили драгоценности Bulgari, среди которых браслет-часы стоимостью около 245 тысяч долларов, а также дизайнерская сумка Bottega Andiamo.

Каллум Тернер остановился на светлом костюме премиального бренда Jacques Marie Mage и солнцезащитных очках.

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