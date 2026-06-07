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Трехдневная свадьба Дуа Липы за $1,7 млн обернулась протестами: что не понравилось местным жителям Сицилии

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
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Трехдневная свадьба Дуа Липы за $1,7 млн обернулась протестами: что не понравилось местным жителям Сицилии
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Роскошная свадьба британской певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера на Сицилии, которая, по оценкам медиа, стоила около 1,7 млн долларов, вызвала волну возмущения среди жителей Палермо. Вместо восхищения звездным праздником горожане вышли на протесты, обвинив организаторов в фактическом "захвате" общественного пространства.

OBOZ.UA расскажет подробнее о протесте. После камерной церемонии бракосочетания в Лондоне 31 мая молодожены отправились в Италию, где устроили трехдневное празднование. Центральными локациями стали историческая вилла Вальгуарнера и палаццо Вальгуарнера-Ганджи вблизи Палермо. На торжества пригласили многочисленных знаменитостей, среди которых были Донателла Версаче, Charli XCX, Элтон Джон и Марк Ронсон.

Трехдневная свадьба Дуа Липы за $1,7 млн обернулась протестами: что не понравилось местным жителям Сицилии

Однако масштабное событие сопровождалось мерами безопасности. В городе перекрыли ряд дорог, ограничили доступ к центральным площадям, ввели запрет на полеты дронов и усилили полицейскую охрану. Некоторые жители даже были вынуждены менять маршруты передвижения и искать новые места для парковки.

Трехдневная свадьба Дуа Липы за $1,7 млн обернулась протестами: что не понравилось местным жителям Сицилии

Недовольство быстро переросло в открытые протесты. На улицах Палермо появились плакаты с надписями: "Палермо не сдается в аренду", "Наша площадь – не ваша гостиная" и "Палермо не для богатых". После того как часть баннеров убрали, активисты начали оставлять аналогичные лозунги в виде граффити на стенах города.

Трехдневная свадьба Дуа Липы за $1,7 млн обернулась протестами: что не понравилось местным жителям Сицилии
Трехдневная свадьба Дуа Липы за $1,7 млн обернулась протестами: что не понравилось местным жителям Сицилии

Местные предприниматели также высказали претензии из-за временных ограничений. Некоторые владельцы заведений заявили, что перекрытия и усиленные меры безопасности создали неудобства для клиентов и бизнеса. Одна из жительниц Палермо сравнила атмосферу в городе с "тематическим парком", а не с местом для повседневной жизни.

Трехдневная свадьба Дуа Липы за $1,7 млн обернулась протестами: что не понравилось местным жителям Сицилии

В то же время сторонники события отмечают, что свадьба мировых знаменитостей якобы приносит городу значительный экономический эффект. Отели, рестораны, транспортные компании и местные подрядчики получают дополнительные доходы, а международное внимание способствует популяризации туристического направления.

Трехдневная свадьба Дуа Липы за $1,7 млн обернулась протестами: что не понравилось местным жителям Сицилии

Мэр Палермо Роберто Лагалла встал на защиту проведения торжеств. По его словам, ограничения были временными и необходимыми для обеспечения безопасности гостей и жителей. Он также подчеркнул, что выбор Палермо для проведения свадьбы артистки мирового уровня положительно влияет на имидж города.

Трехдневная свадьба Дуа Липы за $1,7 млн обернулась протестами: что не понравилось местным жителям Сицилии

По сообщениям британских медиа, Дуа Липа также выделила около 6,6 тысяч долларов на компенсацию неудобств, связанных с парковкой для местных жителей.

Сама певица и ее муж публично не комментировали скандал.

Трехдневная свадьба Дуа Липы за $1,7 млн обернулась протестами: что не понравилось местным жителям Сицилии

Какой была свадьба Дуа Липы и Каллума Тернера

Официально Дуа Липа и Каллум Тернер стали мужем и женой еще 31 мая во время камерной церемонии в лондонской ратуше Old Marylebone Town Hall. На росписи присутствовали только ближайшие родственники и друзья пары. По словам очевидцев, церемония длилась недолго и проходила без лишней публичности.

Для официального бракосочетания 30-летняя певица выбрала необычный свадебный образ – белый костюм со шляпой и перчатками, дополнив его букетом из белых и розовых маков. Каллум Тернер появился в классическом темно-синем костюме. После церемонии молодожены покинули ратушу под аплодисменты гостей, которые осыпали их конфетти.

Трехдневная свадьба Дуа Липы за $1,7 млн обернулась протестами: что не понравилось местным жителям Сицилии

Впрочем, главное празднование пара решила перенести на Сицилию. Трехдневный свадебный уикенд стоил около 1,7 млн долларов. Основными локациями стали роскошный отель с видом на Тирренское море и историческая вилла Valguarnera XVII века в Багерии неподалеку от Палермо.

Празднования начались с предсвадебной вечеринки под открытым небом. Для мероприятия Дуа Липа выбрала эффектное белое платье силуэта "русалка" от Bottega Veneta с экстремально открытой спиной и бахромой на подоле. Образ дополнили драгоценности Bulgari, среди которых браслет-часы стоимостью около 245 тысяч долларов, а также дизайнерская сумка Bottega Andiamo.

Трехдневная свадьба Дуа Липы за $1,7 млн обернулась протестами: что не понравилось местным жителям Сицилии

Каллум Тернер остановился на светлом костюме премиального бренда Jacques Marie Mage и солнцезащитных очках.

Ранее OBOZ.UA писал, что старший сын Дональда Трампа впервые показал, какой была его частная свадьба в кругу самых близких людей. Он приоткрыл завесу камерного праздника и показал не только официальную часть, но и процесс подготовки к важному моменту.

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