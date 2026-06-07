Таможенники, чиновники и полицейские декларируют миллионные подарки от бабушек и других родственников: кто и что показал

Сотни чиновников в 2026-м уже успели задекларировать подарки от своих родственников. В абсолютном большинстве случаев в декларациях показывают семейное имущество, которое досталось от родителей. И это обычная практика. Однако иногда речь идет о миллионах гривен наличных, которые дарят бабушки, об элитных автомобилях от отца-пенсионера, или же о новеньком трехэтажном доме.

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OBOZ.UA проанализировал сотни деклараций и рассказывает о том, какие подарки от своих близких декларируют чиновники и кому получил больше всего.

Таможенники, чиновники и полицейские: что дарят состоятельные родители

Украинские чиновники обязаны декларировать подарки на сумму от 166,4 тыс. грн в течение десяти дней после его получения. В 2026-м такие сообщения в НАПК направили уже около 500 должностных лиц. И эта цифра ежедневно увеличивается.

Например, за период с 1 по 27 мая по подсчетам OBOZ.UA больше всего денег подарили прокурору отдела Белоцерковской окружной прокуратуры Киевской области 29-летнему Александру Мерзлюку. Его 76-летняя бабушка Светлана Миновна подарила молодому человеку 5,7 млн грн. На бабушку никогда не было оформлено ни одного юридического лица, согласно данным YouControl. Поэтому официально бизнесом она не занималась.

Значительный денежный подарок от отца также получил 46-летний начальник отдела таможенного оформления №1 таможенного поста Грушев Львовской таможни Александр Лобер. У него ранее была фамилия Головкин. 30 апреля 2026-го 79-летний отец таможенника, Олег Головкин, подарил сыну 1,6 млн грн.

Однако, чиновникам не всегда дарят деньги. НАПК также надо сообщать о подаренных квартирах, машинах и домах.

Так, в мае самый большой (неденежный) подарок получил 25-летний следователь Нацпола в Винницкой области Иван Андрушко. Надежда Андрушко переписала на него дачный дом площадью 283,1 кв.м в с. Агрономическое. Это просторный новопостроенный трехпорховой дом.

Надежде Андрушко 76 лет, она – бабушка полицейского. До 2021-го женщина работала заведующей лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Госпродпотребслужбы в Винницкой области. В разделе "денежные активы" своей последней декларации за 2021-й на тот момент чиновница ничего не указывала.

Кстати, в полиции Иван Андрушко за весь 2025-й заработал 446,6 тыс. грн до налогообложения. "Чистыми" это примерно 28,6 тыс. грн в месяц. При том правоохранитель в конце 2025-го купил новенький Toyota Land Cruiser Prado 2025 г.в. с "элитными" номерами с цифровой комбинацией "1001". В декларации указано, что автомобиль стоит 2,4 млн грн.

"Гелендваген" от отца-пенсионера

На втором месте по стоимости подарка в мае оказалась 43-летняя начальница отдела отдела налогов и сборов с юридических лиц отраслей перерабатывающей промышленности ГНС в Киевской области Наталья Дигтяр. На женщину оформили дом площадью 197,6 кв.м и участок в Борисполе на общую сумму в 4,9 млн грн.

Похоже, что это дом, который уже давно находится в собственности семьи. Недвижимость подарил Виктор Карпухин – отец чиновницы.

Ценный подарок от отца получил 46-летний и.о. директора госпредприятия Максим Бойко. Сейчас Бойко возглавляет ГП "Днепр-ВДМ" (переработка лома и отходов). До этого мужчина был директором департамента агропромышленного развития Запорожской областной государственной администрации.

Восьмого мая 2026-го 72-летний отец бывшего чиновника подарил ему черный "гелендваген" - Mercedes-Benz GLS 400 d 2022 г.в. Стоимость согласно декларации составляет 2,4 млн грн.

Отец директора ГП – Сергей Викторович – известен в Запорожье. В свое время он возглавлял Запорожский облавтодор, руководил приемной президента в Запорожской области. Также был руководителем "Запорожье Нефтесбыт".

После того, как пенсионер подарил авто сыну, в его автопарке осталось два Mercedes-Benz S 400 2020 и 2019 г.в. Также в собственности Сергей Бойко несколько домов в Запорожье, две квартиры в Киеве площадями 72,9 и 104,6 кв.м (в районе м. Осокорки).

Отметим, всего в 2026-м (по состоянию на конец мая) около 270 должностных лиц получили в подарок деньги. Из них только в мае – около 30 человек. Подарки в неденежной форме (чаще всего это недвижимость и автомобили) получили около 230 человек. Все изменения в декларациях должны проверять в НАПК. Именно они отвечают за то, чтобы внесенные в документы данные соответствовали действительности.

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