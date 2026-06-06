Смелое платье с открытой спиной и люксовые украшения: Дуа Липа произвела фурор в сети образом на предсвадебной вечеринке

Британская певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер связали себя узами брака в последний день мая, однако роскошное празднование решили устроить через неделю. В пятницу, 5 июня, влюбленные отгуляли предсвадебную вечеринку на итальянском острове Сицилия, для которой 30-летняя артистка выбрала невероятно эффектный образ.

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Дуа Липа нарядилась в приталенное белое платье силуэта "русалка" с бахромой на юбке от итальянского дома высокой моды Bottega Veneta, главной "изюминкой" которого стала экстремально открытая спина, пишет Daily Mail. Гламура свадебному аутфиту звезда добавила с помощью люксовых украшений. Внешний вид звезды на вечеринке спровоцировал настоящий фурор в сети, а юзеры не могут сдержаться от комплиментов, распространяя фото с события.

"Дуа Липа в кожаном свадебном платье от Bottega Veneta. Я еще никогда не видела ничего более сказочного".

"Дуа Липа самая красивая невеста".

"Дуа Липа на предсвадебной вечеринке выглядит невероятно".

Для важного дня певица совсем не пожалела денег на украшения. Смелое платье она дополнила сумкой Bottega Andiamo стоимостью 2 580 фунтов стерлингов (около 154 тысяч гривен), а также роскошным браслетом-часами от Bvlgari за 185 000 фунтов стерлингов (примерно 11 млн грн).

Каллум Тернер в свою очередь нарядился в стильный бежевый костюм от американского бренда класса люкс Jacques Marie Mage. Из аксессуаров он выбрал трендовые солнцезащитные очки.

По данным инсайдеров, сицилийская свадьба пары продлится три дня. Дуа Липа и Каллум Тернер якобы потратили на организацию мероприятия 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 89 млн. грн), девять тысяч из которых ушло на то, чтобы закрыть для других посетителей Палаццо Вальгуарнера Ганджи, где прошла вечеринка.

Официальная церемония бракосочетания знаменитостей

Дуа Липа и Каллум Тернер стали мужем и женой 31 мая. Они провели камерную церемонию в Лондоне, Великобритания, в узком кругу самых близких людей. Молодожены расписались в ратуше Old Marylebone Town Hall.

"Там была ее мама, бабушка, немного гостей. Все произошло очень быстро. Заехали, вышли – и дело сделано", – рассказал работник регистратуры.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что старший сын Дональда Трампа впервые показал, какой была его частная свадьба в кругу самых близких людей.

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