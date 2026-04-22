Трансгендеры снова могут появиться на 'Мисс Вселенная': какая страна бросила вызов стандартам красоты и как выглядит претендентка на корону

Трансгендерные участницы снова могут представлять свои страны на конкурсе "Мисс Вселенная 2026", а одним из новых примеров стала Пуэрто-Рико. Организаторы национального конкурса в стране официально подтвердили участие Габриэль Родригес Веласкес, которая претендует на титул и возможность представить страну на международной арене.

Видео дня

Это уже второй случай для страны за последние годы, когда в отборе участвует трансгендерная женщина, отмечает Hola! Если Габриэль Родригес Веласкес победит на национальном уровне, она представит Пуэрто-Рико на "Мисс Вселенная 2026". Сейчас она проходит все этапы отбора на равных условиях с другими участницами.

В 2023 году в историю конкурса "Мисс Вселенная Пуэрто-Рико" вошла Даниэла Арройо Гонсалес – первая открытая трансгендерная участница. Правила конкурса позволяют это уже более 10 лет. Еще в 2012 году организация "Мисс Вселенная" официально открыла участие для трансгендерных женщин. С тех пор такие случаи случаются регулярно, хотя до сих пор вызывают общественный резонанс.

Тема участия трансгендерных женщин в "Мисс Вселенная" уже не нова. В 2018 году испанка Анджела Понсе стала первой такой участницей на международном уровне. А в 2023 году в финале одновременно выступили две трансгендерные конкурсантки – представительницы Португалии Марина Мачете и Нидерландов Рикки Колле.

Важную роль в трансформации конкурса сыграла новая владелица "Мисс Вселенная" Энн Джаккафонг Джакраджутап, которая приобрела организацию в 2022 году. Она неоднократно заявляла о намерении сделать конкурс более открытым к различным участницам и культурам.

Дополнительные изменения произошли также в 2023 году – организаторы разрешили участвовать замужним женщинам и матерям. В объяснении отмечалось, что личная жизнь не должна ограничивать возможности для участия в конкурсе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!