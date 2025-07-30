Том Круз подтвердил роман с младшей на 26 лет актрисой 'с глазами щенка': кто такая Ана де Армас и какие у нее планы на возлюбленного

Пять месяцев назад 63-летнюю звезду боевиков "Миссия невыполнима" Тома Круза заподозрили в романе с коллегой, 37-летней актрисой Аной де Армас, и наконец он подтвердил эти предположения. Знаменитостей заметили вместе во время прогулки по одной из улиц Вермонта, США, когда они держались за руки.

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Как отмечает People, для совместного отдыха артисты выбрали довольно повседневные аутфиты. Том Круз надел темно-синие джинсы, футболку и кепку, а его спутница "с глазами щенка" предпочла черные брюки-клеш и белый верх.

Впервые слухи об отношениях актеров возникли еще в феврале этого года. Тома Круза и Ану де Армас заметили в компании друг друга во время ночной прогулки в Лондоне. Тогда инсайдер, приближенный к звездам, сообщил, что они ужинали вместе с агентами, "обсуждая будущее сотрудничество", и якобы не имели романтической связи.

Однако после этого случая знаменитости все чаще попадали в объективы камеры папарацци. Круз и Армас вместе покинули вечеринку по случаю 50-летия Дэвида Бекхэма, отдыхали на яхте в Испании, а в марте этого года прибыли на вертодром в одном вертолете. Кстати, совсем недавно они вдвоем посетили концерт рок-группы Oasis на лондонском стадионе "Уэмбли".

В мае Ана де Армас говорила, что они с Томом Крузом работают над несколькими совместными проектами. Впоследствии появилось подтверждение, что актеры появятся в триллере режиссера Дуга Лимана "Глубже" (Deeper). Тогда источник говорил, что знаменитости "имеют особые рабочие отношения".

Что известно об Ане де Армас

Ана де Армас – кубино-испанская киноактриса и модель. Она родилась 30 апреля 1988-го и уже в 12 лет поняла, что хочет связать свою жизнь с индустрией кино. Первую главную роль звезда получила в 2006-м в криминальной драме "Роза Франции", а позже присоединилась к созданию кинокартин "Мадригал" и "Потерянный рай". Со временем Ана де Армас переехала в столицу Испании – Мадрид, где попала в актерский состав кассовых проектов, таких как "Секс, вечеринки и ложь", "Римская Испания, легенда" и "Аллея".

В 2014-м артистка стала жить в Лос-Анджелесе, где якобы начала карьеру "с нуля". Она усовершенствовала знания английского языка и смогла зарекомендовать себя как профессиональную актрису. Ана де Армас снялась во многих известных лентах, среди которых "Парни со стволами", "Бегущий по лезвию 2049", "Ножи наголо" и другие.

Не менее насыщенной является и личная жизнь актрисы. С 2011 по 2013 годы Ана де Армас была замужем за актером Марком Клотетом. После развода звезда недолго была одинокой и довольно быстро начала отношения с режиссером Дэвидом Виктори. Они поставили точку в романе в 2014-м.

Уже через год сердце Аны де Армас смог завоевать букинг-агент Франклин Латт. Эти отношения также не были долговременными, а после разрыва актриса закрутила роман с художником Алехандро Пинейро Белло. Пара разошлась в 2018-м, после чего Ана де Армас познакомилась со своим будущим бойфрендом, актером Беном Аффлеком на съемках фильма "Глубокие воды". Они встречались с 2020 по 2021 годы, однако решили завершить отношения, ведь, по словам Армас, постоянно были под прицелами камер. Следующим сердце знаменитости покорил исполнительный директор онлайн-сервиса для знакомств Tinder – Пол Букадакис. Их роман длился до 2024-го, а в том же году Ана де Армас начала встречаться с пасынком президента Кубы Мануэлем Анидо Костой.

Какие планы актриса имеет на возлюбленного

На фоне обсуждений романа артистки с Томом Крузом в одном из интервью она призналась, что, несмотря на довольно бурную личную жизнь, в будущем мечтает построить крепкую семью, однако это зависит не только от нее.

"Да, я бы хотела иметь детей и семью как можно быстрее, если это возможно. Но это зависит не только от меня. Как известно, любовь непредсказуема. Никогда не знаешь, когда придет настоящая любовь. Отношения нельзя контролировать: жизнь – это не кино", – заметила знаменитость.

Кстати, Ана де Армас также поделилась, что почти во время всех отношений удивляла избранников своей страстью. По словам актрисы, ее часто воспринимают как "невинное создание", однако на самом деле она кардинально другая.

"Многие мужчины говорили мне, что у меня глаза щенка. Я произвожу впечатление милого и невинного создания, но потом они удивляются, потому что в глубине души я настоящий тигр, и моим выбором руководит чистая и дикая страсть. Для меня важно, чтобы моя жизнь никогда не была скучной, я хочу проживать каждое мгновение на полную", – говорила звезда.

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