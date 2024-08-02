Том Круз исполнит опасный трюк во время закрытия Олимпиады 2024 в Париже: что известно

Американский актер Том Круз, возможно, намерен исполнить сложный трюк на закрытии Олимпийских игр 2024 в Париже. 64-летняя звезда, вероятно, спустится с вершины стадиона "Стад де Франс" на поле.

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В руках он будет держать официальный олимпийский флаг. Как пишет TMZ, уже готовится ролик для фанатов спорта с американской знаменитостью.

Кроме трюка, в прямом эфире будет показан заранее записанный клип с участием Круза. В ролике, снятом в марте, актер летит из Франции в Калифорнию, а затем с парашютом спускается к культовому знаку Голливуда с олимпийским флагом и передает его группе олимпийцев.

Американец уже был замечен в Париже, где он посетил соревнования. Хотя артист может исполнять опасные трюки, журналисты не исключают, что его может заменить каскадер.

"В определенном смысле этот трюк не является чем-то выдающимся для Круза, который известен участием в смертельно опасных экшн-сценах в фильмах, где он снимается", – отметили СМИ.

Кстати, Том Круз двадцать лет назад участвовал в передаче факела Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Он нес огонь через Лос-Анджелес. С актером также был действующий мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее OBOZ.UA писал, что на церемонии открытия Олимпиады 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон и министр спорта Амели Удеа-Кастера страстно поцеловались.

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