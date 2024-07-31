Фото поцелуя президента Франции Эммануэля Макрона и министра спорта стало вирусным: жена стояла рядом

Президент Франции Эммануэль Макрон и министр спорта Амели Удеа-Кастеры на церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже страстно поцеловались. Фото их поцелуя стало вирусным и удивило сеть.

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Это произошло еще 26 июля, но посты в соцсетях начали появляться только недавно. Как пишет местный журнал Madame Figaro, эмоциональные объятия Макрона и Удеа-Кастеры показались французам "странными".

Амели, бывшая теннисистка, одной рукой держала шею собеседника, сильно прижимаясь к нему губами. Он в ответ держал спортсменку за плечо.

Французы заметили, что министр "несомненно знает, как заставить людей говорить о ней". В общем к такому жесту пользователи отнеслись скептически.

Интересно, что поцелуй произошел в присутствии супруги Эммануэля Макрона, первой леди Франции – Брижит Макрон. Ее, судя по всему, это не смутило.

Амели Удеа также имеет партнера. Она связала свою жизнь с банкиром Фредериком Удеа, с которым воспитывает троих детей. Страстный поцелуй женатых людей во Франции назвали неприличным.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский во время одного из выступлений в США также не сдерживал эмоций, отвечая на вопросы о Путине и войне. Подборку эмоциональных фото можно найти здесь.

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