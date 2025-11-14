Тина Кароль с обручальным кольцом ошеломила фанатов намеком на свадьбу. Видео

Украинская певица Тина Кароль заинтриговала фанатов намеком на перемены в личной жизни. Исполнительница обнародовала видео, где предстала перед камерой с кольцом на безымянном пальце, чем заставила поклонников предположить, что скоро может сыграть свадьбу.

Соответствующий ролик появился на личной странице артистки в соцсети TikTok. Публикацию она загадочно подписала: "А что же будет..."

Тина Кароль попозировала на камеру в белом платье-комбинации с кружевом, сидя на диване. Она продемонстрировала в объектив правую руку с обручальным кольцом, подпевая под вирусный в соцсетях трек британской исполнительницы RAYE – Where Is My Husband? ("Где мой муж?"). Текст композиции – это ироничная, но довольно эмоциональная исповедь женщины, которая сильно ждет своего любимого.

В ролике прозвучали такие строки из песни: "Дорогой, где, черт возьми, мой муж? Почему он так долго ищет меня?"

Такой выбор композиции и наличие обручального кольца на пальце Тины Кароль вызвали бурную реакцию в сети. Фанаты звезды начали делиться предположениями, что таким образом она может намекать на будущую свадьбу:

"Все мы знаем, о чем напоминает нам это кольцо".

"Тина Григорьевна, вы от нас что-то скрываете?"

"Когда свадьба?"

"Теперь ждем видео или с мужем, или на "Небесами" (новая песня исполнительницы. – Ред.)".

Заметим, что Тина Кароль не впервые намекает на изменения в личной жизни. 28 апреля этого года артистка обнародовала пост, посвященный своему покойному избраннику, продюсеру Евгению Огиру, чью жизнь унесла страшная болезнь – рак желудка. Она откровенно призналась: только через 12 лет после потери готова открыть сердце для нового мужчины.

А вот летом артистка поделилась фотографией в соцсетях, где предстала перед камерой в черном платье, и спросила у подписчиков: "Есть догадки, что это будет?" Один из фанатов предположил, что Кароль говорит о свадьбе. На это исполнительница таинственно отреагировала: "Возможно, уже надо?"

