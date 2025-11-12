На концерте Пивоварова заметили его вероятную возлюбленную: трогательный момент между ними растрогал сеть. Видео

На концерте украинского певца Артема Пивоварова в Киеве фанаты заметили его вероятную возлюбленную – менеджера Дашу Чередниченко. Момент, когда артист во время исполнения песни "Блакить твоїх очей" нежно смотрел в ее сторону, сняли присутствующие в зале.

Видео быстро распространилось в TikTok. На одном из последних концертов во "Дворце Спорта" среди публики заметили девушку, которую поклонники сразу узнали как Чередниченко. По словам очевидцев, певец улыбался, когда встретился с ней взглядом, а этот момент назвали самым трогательным эпизодом вечера.

Личная жизнь Артема Пивоварова остается одной из самых закрытых тем украинского шоу-бизнеса. Несмотря на слухи о длительных отношениях с Дашей Чередниченко, артист никогда официально не подтверждал роман и избегает любых комментариев на эту тему.

В начале года журналистка Наталья Тур обратила внимание на обручальное кольцо на безымянном пальце певца и спросила, женат ли он. Тогда Пивоваров лишь уклонился от прямого ответа, сказав, что это "просто аксессуар". В то же время аналогичное украшение неоднократно видели и у самой Даши.

Известно, что Пивоваров и Чередниченко работают вместе уже много лет. В 2017 году певец признавался, что состоит в отношениях с собственным менеджером. Тогда же она снялась в его клипе "Моя ночь", где между ними была сцена поцелуя, что еще больше подогрело разговоры об их романе.

Отметим, что на личной странице Даши Чередниченко совместные с Артемом Пивоваровым фото появились еще в 2014 году.

