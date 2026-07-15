Тина Кароль рассказала, как поступит, если ее единственный сын пойдет на войну после 18-летия

Певица Тина Кароль призналась, что уважает решение своего единственного сына Вениамина Огира, если после достижения совершеннолетия он решит вернуться в Украину и встать на защиту страны.

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Артистка не скрывает, что не будет противоречить парню, однако убеждена: его знания и образование могут быть не менее важными для страны. Об этом Кароль рассказала в интервью "Насправді Max".

Во время беседы ведущая напомнила, что Кароль ранее говорила о намерении 17-летнего сына после окончания учебы вернуться в Украину, поэтому поинтересовалась, готов ли юноша встать на защиту Украины.

"Что скажет ребенок – так и будет. Он на самом деле умный мальчик. И он пригодится во многих сферах. Я всегда верила, что представлять Украину в будущем должны люди, которые свободно говорят на английском, свободно говорят на других языках. Это те люди, которые смогли получить как украинское, так и зарубежное образование; те, кто любит свою страну и говорит на украинском", – пояснила Тина Кароль.

Сейчас Вениамину 17 лет. Он уже много лет живет и учится в Великобритании. На днях Кароль рассказала, что сын выбрал будущую профессию и получает образование по направлениям политологии и экономики.

"Он определился с будущей профессией и уже начинает получать образование в этой области, потому что в старших классах учеников распределяют по направлениям, – поделилась певица. – Веня – политолог и экономист. Многогранная личность, все, как хотела мама (это шутка). У него хватает логики, ума. Сегодня даже в свои 17 лет он может вести дискуссию о политике и экономике".

Ранее певица также объясняла, почему еще в восьмилетнем возрасте отправила мальчика учиться за границу. По ее словам, после смерти мужа Евгения Огира она хотела, чтобы сын стал самостоятельным, но при этом не утратил украинскую идентичность. Артистка тогда подчеркивала, что Вениамин планирует вернуться в Украину после окончания учебы.

"Все начали его залюбивать из-за потери отца. И чтобы он не вырос плаксой, чтобы не сложилось так, что бабушки рядом и всегда все ему приносят, это нужно было преодолеть. Я сказала, что теперь он единственный мужчина, и он сразу повзрослел. Это больно, но я должна была так поступить (отправить сына учиться за границу. – Ред.). И я хотела, чтобы он рос обычным мальчиком, без излишеств, без мамы. Мы достигли этого результата вместе с ним", – отметила певица.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тина Кароль появлялась с сыном в военной форме.

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