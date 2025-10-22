'Тина Кароль постоянно плачет, а Светлана Билоножко – не певица'. Иво Бобул прошелся по современным исполнителям и 'старой плеяде'

Народный артист Украины Иво Бобул поделился своим экспертным мнением относительно творчества звезд отечественной сцены как нового поколения, так и "старой плеяды". Знаменитость отметил, что в нашей музыкальные индустрии есть достойные исполнители, однако далеко не всех коллег по цеху он считает талантливыми певцами.

Так, например, 72-летний артист достаточно высоко оценил творчество Артема Пивоварова и Оли Поляковой, а вот вокальные данные Светланы Билоножко у него не вызывают сильного восхищения. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

На вопрос ведущего, кто нравится Иво Бобулу больше всего среди молодых певцов, он сразу назвал Артема Пивоварова. Артист считает, что у них довольно схожи манеры исполнения, а также голосовые данные. Из "старой плеяды" исполнителю нравятся музыкальные работы Павла Зиброва, Степана Гиги, Ивана Поповича и Василия Зинкевича.

"А вот Светлана Билоножко – не певица. Пусть не обижается. Да, сейчас она стала певицей, но пока был жив Виталий, она была диктором на телевидении и радио, насколько я знаю", – сказал народный артист Украины.

Прошелся Иво Бобул и по творческой деятельности Тины Кароль. Певец считает, что младшая коллега по сцене имеет хорошие вокальные данные, однако ее музыкальные работы ему совсем не нравятся.

"Вся беда в ее репертуаре. Могу послушать две песни. Она все плачет, плачет, плачет. Мне не хочется этого плача. Понимаю, что у нее была беда в семье. У нее мощный голос", – отметил исполнитель.

А вот Олю Полякову звезда считает настоящим профессионалом своего дела: "Она молодец. Пусть что о ней не говорят, но она выходит на сцену – она артистка. Все. Она на сцене делает свое профессиональное дело и это привлекает".

Кстати, несмотря на то, что Иво Бобул довольно высоко оценивает собственные вокальные данные, не хочет участвовать в Евровидении. По словам артиста, ему совсем не интересен песенный конкурс в современном формате: "Для меня это вообще не понятно, когда я слушаю, что они там делают. Выходит парень с бородой и называет себя женским именем. Это клоунада или конкурс песни?"

Не понравилась Бобулу и песня Джамалы "1944", с которой артистка завоевала победу для Украины на Евровидении 2016. Он отметил, что у исполнительницы прекрасный голос, но эта песня совсем "не ее".

