'Сидели Кучма, Путин и Лукашенко'. Иво Бобул рассказал о выступлении перед диктаторами и объяснил, почему Кобзон поддержал войну в Украине

Украинский певец Иво Бобул вспомнил, как выступал на сцене перед сразу тремя президентами, двое из которых – диктаторы, – Леонидом Кучмой, Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. В перечень также попал диктатор из Приднестровья, и, предположительно, речь идет об Игоре Смирнове.

Об этом артист рассказал в интервью Славе Демину. Бобул отметил, что лично с диктаторами он не общался, но видел их среди зрителей во время одного из музыкальных фестивалей.

Эта "встреча" состоялась на музыкальном фестивале "Славянский базар", который ежегодно проводят в Витебске, Беларусь. Певец подтвердил, что выступал перед Лукашенко и Путиным тогда, но лично с ними не общался.

"Сидели три президента – Леонид Кучма, Путин и Лукашенко – в зале", – вспомнил Бобул.

Кучма как кум и друг

Певец также рассказал о теплых отношениях со своим кумом, вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. Кучма является крестным отцом младшего сына Иво Бобула. Артист объяснил, что предложил назвать сына в честь отца Кучмы, Даниила, а тот в ответ сам предложил стать старшим кумом.

"Спрашиваю, как они живут, как Людмила Николаевна. Все нормально, по-человечески. Я очень благодарен этой фамилии", – подытожил Бобул, отметив, что они с Кучмой только созваниваются, поскольку экс-президент занят лечением.

Пророссийская позиция Кобзона: "Бизнес"

В разговоре также затронули тему известного российского певца Иосифа Кобзона, который до конца жизни поддерживал агрессивную политику Кремля в отношении Украины. Иво Бобул, который ранее имел тесные контакты с Кобзоном (тот даже обещал ему помощь в карьере), объяснил его выбор бизнес-интересами.

На вопрос, почему Кобзон выбрал такой путь, Бобул ответил: "Бизнес. У него аптечный бизнес. Насколько я знаю, сын был в бизнесе. Там очень все сложно. В России очень сложно. Я знаю, что это было с бизнесом связано и другого пути у него не было".

Ранее OBOZ.UA писал, что Иво Бобула снова раскритиковали из-за поведения на интервью. Зрители отметили, что время от времени исполнитель позволял себе резко отвечать на вопросы журналистки, а также были возмущены его несколько фамильярной манерой общения.

