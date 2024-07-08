Тина Кароль назвала певца с лучшим мужским голосом в Украине. Топ-5 его популярнейших песен

Украинская певица Тина Кароль назвала молодого 22-летнего коллегу SHUMEI (Олег Шумей) одним из самых необычных голосов в Украине. В последнее время она чаще приглашает музыканта к записи общих песен и на съемки в музыкальном проекте "Дом звукозаписи".

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Украинским медиа Тина Кароль рассказывала, что Шумей владеет одним из лучших в Украине голосом и тембром. Совместным трудом артисты уже записали и выпустили два хита: "Стерва" и "Двони". OBOZ.UA решил собрать лучшие песни SHUMEI, которые украинцы заслушали чуть ли не до дыр.

Карьера Олега Шумея началась не так уж давно – 2 года назад. Он привлек внимание многих украинцев в начале полномасштабного вторжения РФ своим дебютом "Тривога". А потом появились каверы на известные песни и коллаборации с поп-артистами.

В частности, Тина Кароль начала сотрудничество с певцом уже после того, как тот перевел ее хит "Выше облаков" на украинский язык ("Выще хмар").

SHUMEI & ZLATA OGNEVICH – Буревіями

SHUMEI – Біля Тополі

SHUMEI – Вище Хмар

Тіна Кароль & SHUMEI – Стерва

SHUMEI – Волосся

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