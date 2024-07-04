Кристина Соловий назвала человека, скрывающегося за образом Klavdia Petrivna. Фото

Самая загадочная певица Украины Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) до сих пор не рассекретила свою личность, поэтому украинцам все еще остается догадываться, кто прячется за шляпкой. Однако ее коллега Кристина Соловий в очередной раз подтвердила, что автор "Імператорів" – Соломия Опришко.

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Как отмечает Соловий в интервью "Нашому радіо", Klavdia Petrivna родом со Львова. По сети ширится информация, что Родина Опришко не именно там, а в поселке Горное, Стрыйского района, Львовской области.

"Я знаю, что это Соломия со Львова. Соломия Опрышко", – отметила она.

В частности, она отметила, что ее не раздражает история с рассекречиванием настоящего человека Klavdia Petrivna. "Мне просто интересно, чем это закончится. Должно быть какое-то развенчание", – сказала Соловий.

Известно, что артистка объявила два сольных концерта во Дворце спорта, которые пройдут в последние дни лета. Возможность там встретить Кристину Соловий, певица также прокомментировала.

"Если она не планирует показывать свое лицо, то нет", – рассказала звезда.

Ранее блогер Богдан Беспалов проводил собственное расследование и на основе собранных доказательств пришел к выводу, что образ Klavdia Petrivna представляет Соломия Опришко, якобы младшая сестра певца Osty, который, к слову, тоже имеет высокий голос.

Известно, что демо-версия песни "Я тобі брехала" была записана задолго до релиза самого трека, а на странице Соломии Опришко уже давно красовался ее дуэт с Osty, на видео которого был наложен звук песни.

"Факт на лицо: откуда у рандомной девушки из инстаграма была бы рабочая демозапись будущего релиза Клавдии?" – задает риторический вопрос Богдан Беспалов.

Существует версия, что личность Соломии Опришко держат в секрете из-за несовершеннолетия артистки, а сама Klavdia Petrivna является особым проектом продюсера Ирины Горовой, с лейблом "Pomitni" которой сотрудничает исполнительница.

Ранее OBOZ.UA писал, что Klavdia Petrivna обновила афиши для своих концертов. Певица отходит от образа самурая и добавляет в стиль украинские мотивы.

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