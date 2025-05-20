Тимур Мирошниченко поставил на место испанцев, которые считают войну 'привилегией' на Евровидении: готовьтесь, а не отправляйте кого попало

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко метко ответил на упреки общественного вещателя Испании относительно того, что Украина и Израиль имели определенные "преимущества" на песенном конкурсе Евровидение 2025, ведь получили сильную поддержку от зрителей якобы сугубо из-за "военных конфликтов". 39-летний журналист отметил: страна может без проблем забрать себе такую "привилегию", если так из-за нее волнуется.

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Более того, неизменный голос Евровидения порекомендовал испанцам тщательно готовиться к международному соревнованию, чтобы занимать лучшую позицию в общем рейтинге. Об этом он заявил в эфире проекта "ЖВЛ".

"Что я могу ответить. Если испанцы так переживают за эту "привилегию", мы с удовольствием можем ее передать им. От себя могу добавить, что, возможно, все же надо более тщательно готовиться к конкурсу, а не отправлять кого угодно", – высказался ведущий.

В частности Тимур Мирошниченко добавил, что такие заявления Испании могут быть связаны с тем, что страна устала оказываться на последних ступеньках песенного конкурса.

Напомним, что на следующий день после гранд-финала Евровидения 2025, который состоялся в швейцарском городе Базель 17 мая, испанский общественный вещатель RTVE заподозрил Украину и Израиль в махинациях на музыкальном соревновании. В организации считают, что на успех представителей двух стран-конкурсанток в телеголосовании повлияла война, поэтому они увидели необходимость в обращении в Европейский вещательный союз (EBU), чтобы начать обсуждение относительно начисления баллов от зрителей.

"RTVE собирается требовать проведения дебатов по телеголосованию, чтобы оценить, действительно ли тот способ, которым оно происходит, является лучшим. Считаем, что на телеголосование влияют текущие военные конфликты, из-за чего конкурс теряет свою культурную сущность", – говорится в заявлении.

Кроме того, RTVE хочет получить от организаторов Евровидения развернутую информацию о результатах телеголосования, чтобы понять, сколько голосов получила каждая страна от испанцев.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ziferblat дали достойный отпор журналисту, который задал ужасный вопрос о войне.

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