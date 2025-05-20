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Тимур Мирошниченко поставил на место испанцев, которые считают войну "привилегией" на Евровидении: готовьтесь, а не отправляйте кого попало

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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Тимур Мирошниченко поставил на место испанцев, которые считают войну 'привилегией' на Евровидении: готовьтесь, а не отправляйте кого попало

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко метко ответил на упреки общественного вещателя Испании относительно того, что Украина и Израиль имели определенные "преимущества" на песенном конкурсе Евровидение 2025, ведь получили сильную поддержку от зрителей якобы сугубо из-за "военных конфликтов". 39-летний журналист отметил: страна может без проблем забрать себе такую "привилегию", если так из-за нее волнуется.

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Более того, неизменный голос Евровидения порекомендовал испанцам тщательно готовиться к международному соревнованию, чтобы занимать лучшую позицию в общем рейтинге. Об этом он заявил в эфире проекта "ЖВЛ".

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"Что я могу ответить. Если испанцы так переживают за эту "привилегию", мы с удовольствием можем ее передать им. От себя могу добавить, что, возможно, все же надо более тщательно готовиться к конкурсу, а не отправлять кого угодно", – высказался ведущий.

В частности Тимур Мирошниченко добавил, что такие заявления Испании могут быть связаны с тем, что страна устала оказываться на последних ступеньках песенного конкурса.

Тимур Мирошниченко поставил на место испанцев, которые считают войну "привилегией" на Евровидении: готовьтесь, а не отправляйте кого попало

Напомним, что на следующий день после гранд-финала Евровидения 2025, который состоялся в швейцарском городе Базель 17 мая, испанский общественный вещатель RTVE заподозрил Украину и Израиль в махинациях на музыкальном соревновании. В организации считают, что на успех представителей двух стран-конкурсанток в телеголосовании повлияла война, поэтому они увидели необходимость в обращении в Европейский вещательный союз (EBU), чтобы начать обсуждение относительно начисления баллов от зрителей.

Тимур Мирошниченко поставил на место испанцев, которые считают войну "привилегией" на Евровидении: готовьтесь, а не отправляйте кого попало

"RTVE собирается требовать проведения дебатов по телеголосованию, чтобы оценить, действительно ли тот способ, которым оно происходит, является лучшим. Считаем, что на телеголосование влияют текущие военные конфликты, из-за чего конкурс теряет свою культурную сущность", – говорится в заявлении.

Тимур Мирошниченко поставил на место испанцев, которые считают войну "привилегией" на Евровидении: готовьтесь, а не отправляйте кого попало

Кроме того, RTVE хочет получить от организаторов Евровидения развернутую информацию о результатах телеголосования, чтобы понять, сколько голосов получила каждая страна от испанцев.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ziferblat дали достойный отпор журналисту, который задал ужасный вопрос о войне.

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