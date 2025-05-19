Украину и Израиль заподозрили в махинациях на Евровидении: что происходит и какую страну нервирует успех конкурентов

В субботу, 17 мая, в Швейцарии отгремел гранд-финал 69-го песенного конкурса Евровидение, победу в котором одержал артист из Австрии Йоханнес Пич. Однако шумиха вокруг масштабного шоу не заканчивается до сих пор, ведь в Испании заподозрили Украину и Израиль в махинациях.

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Как сообщает VerTele, общественный вещатель страны RTVE считает, что на успех представителей двух государств в телеголосовании повлияли "военные конфликты". Испания планирует обратиться в Европейский вещательный союз (EBU), чтобы начать обсуждение относительно начисления баллов от зрителей.

"RTVE собирается требовать проведения дебатов по телеголосованию, чтобы оценить, действительно ли тот способ, которым оно происходит, является лучшим. Считаем, что на телеголосование влияют текущие военные конфликты, из-за чего конкурс теряет свою культурную сущность", – отметили в общественном вещателе Испании.

Такая просьба была обнародована на следующий день после гранд-финала Евровидения 2025. Как Украина, так и Израиль получили сильную поддержку от зрителей, поэтому смогли занять высокие позиции в общем рейтинге. Группа Ziferblat, которая представляла нашу Родину, получила от национального жюри 60 голосов, столько же отдали и израильской певице Юваль Рафаэль. А вот зрители оценили их перформансы в 158 и 297 баллов соответственно. В итоге Украина заняла девятое место на музыкальном соревновании, а Израиль забрал серебро.

В частности RTVE хочет получить от организаторов Евровидения развернутую информацию о результатах телеголосования, чтобы выяснить, сколько голосов получила каждая страна от Испании.

Стоит отметить, что OBOZ.UA следил за гранд-финалом Евровидения 2025 и вел текстовую трансляцию, поэтому о самых интересных событиях читайте в нашем материале.

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