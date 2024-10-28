Тимоти Шаламе устроил сюрприз на конкурсе своих двойников: кто победил и почему вмешалась полиция

Голливудский актер Тимоти Шаламе неожиданно появился на собственном конкурсе двойников, состоявшемся накануне в Нью-Йорке. Фанаты, переодетые в звезду, были удивлены появлением настоящего актера.

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В окружении охранников знаменитость позировал для фотографий со своими "двойниками", многие из которых были одеты как Вилли Вонка и Пол Атрейдс – персонажи, которых Шаламе сыграл в фильмах "Вонка" и "Дюна". Событие было одним из нескольких конкурсов поклонников, организованных YouTube-блогером Энтони По. После того, как информация о мероприятии распространилась в социальных сетях, тысячи людей согласились принять участие в мероприятии, обещавшем победителю 50 долларов. Об этом сообщает The Guardian.

Шаламе прокрался сквозь толпу, прячась за маской и бейсбольной кепкой, а затем подошел к двум двойникам, позировавшим для фотографий. Собравшиеся были шокированы неожиданным появлением своего кумира.

Через несколько минут после начала конкурса полиция приказала большой толпе покинуть парк Вашингтон-сквер, а организаторам выписали штраф в размере 500 долларов за "неразрешенный конкурс костюмов". По меньшей мере, одного участника забрали в наручниках, хотя в полиции не сразу сообщили причину задержания. "Это началось как глупая шутка, а теперь превратилось в погром", – сказала продюсер организатора Пейдж Нгуен.

После того, как участникам пришлось переместиться на другую локацию, был объявлен победитель конкурса. В конце концов им стал 21-летний Майлз Митчелл из Стейтен-Айленда, одетый в костюм Вилли Вонки, бросавший в толпу конфеты из своего портфеля.

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