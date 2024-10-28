Ирина Сопонару удивила, как очутилась в доме сына Дэвида Бекхэма: все началось с 'Лиги смеха'

Актриса и комик Ирина Сопонару призналась, что почти случайно оказалась на вечеринке в доме сына английского футболиста Дэвида Бекхэма. Все началось со знакомства с американцем во время съемок "Лиги смеха", а позже более тесным общением с ним.

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Имя мужчины, который знаком со старшим сыном Бекхэмов – Бруклином – и пригласил Сопонару на вечеринку к нему, актриса не раскрывает. Однако она сначала не хотела соглашаться на приглашение. Таким признанием комик удивила во время эфира шоу "Кто сверху?" и одного из любимых раундов зрителей – "Правда или ложь".

"Однажды на "Лиге смеха" я познакомилась с парнем из Америки. Впоследствии удалось поехать в Нью-Йорк и даже выступить там. В тот день у нас было два солд-аута. После второго концерта мне говорят: "Мы едем на вечеринку в дом к классному чуваку". Я же понимаю, что этого собеседника не очень близко знаю, а тут еще кто-то другой и его дом. Начала сомневаться и говорю: "Ой, я так устала. Завтра еще концерт". И в этот момент тот знакомый добавляет: "Это сын Дэвида Бекхэма". Все сомнения исчезли! Таким образом я была на вечеринке у Бруклина Бекхэма и тусила там с интересными людьми", – призналась Ирина Сопонару.

В этом раунде комик соперничала с актером Богданом Шелудяк (Буше). Мужчина сначала не поверил в историю. Он отметил, что это из-за того, что Сопонару раскрыла большое количество подробностей и потому она лжет. Однако оказалось, что рассказ был правдив и актриса действительно веселилась на вечеринке с Бруклином Бекхэмом.

Бруклин Джозеф Бекхэм – самый старший из четырех детей Виктории и Дэвида Бекхэмов. Он – модель, фотограф и шеф-повар. Бруклин проводил свое детство в Мадриде и Лос-Анджелесе, когда его отец играл в футбольном клубе "Реал Мадрид" и "Лос-Анджелес Гэлакси". Свою жизнь уроженец Англии решил связать с Америкой.

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