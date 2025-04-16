TIME назвал 100 самых влиятельных людей мира: что не так с фото Трампа и есть ли в списке украинцы

Американский журнал TIME обнародовал список 100 самых влиятельных людей в мире. В список вошли представители разных профессий и сфер деятельности, однако, к сожалению, на этот раз среди них не оказалось ни одного украинского имени.

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В рейтинге TIME выделено шесть категорий: деятели искусства, иконы, лидеры, титаны, первопроходцы и инноваторы. Для оформления списка редакторы издания подобрали лучшие фотографии для каждой личности, которая попала в перечень, однако среди них выделяется фотография Дональда Трампа.

Дело в том, что почти все кадры в рейтинге цветные, а вот для 47-го президента США выбрали черно-белое изображение. Кроме того, на фотографии у американского политика разные глаза.

Кто попал в список TIME в этом году

Деятельные искусства

певец Эд Ширан;

актриса Скарлетт Йоханссон;

актер Дэниел Даэ Ким;

актриса Кристен Белл;

актер Адам Скотт;

актриса Рашида Джонс;

актриса Кристен Виг;

модельер Вилли Чаваррия;

музыкант Hozier;

кинорежиссер Миранда Джулай;

кинорежиссер Мохаммад Расулоф;

художник Йоситомо Нара и другие.

Иконы

актриса Деми Мур;

актер Эдриан Броуди;

актер Хироюки Санада;

журналист Дэвид Мьюр;

визажистка Бобби Браун;

пловец Леон Маршан;

бизнесвумен Angeline Murimirwa;

писательница Ракель Уиллис;

адвокат Энтони Ромеро;

автор Эми Гриффин;

активистка Фату Балдех и другие.

Лидеры

премьер-министр Великобритании Кир Стармер;

президент США Дональд Трамп;

предприниматель Илон Маск;

вице-президент США Джей Ди Вэнс;

президент Ботсваны Дума Боко;

президент Аргентины Хавьер Милей;

президент Мексики Клаудия Шейнбаум;

журналистка Мегин Келли;

директор Офиса менеджмента и бюджета США Рассел Вот;

израильская женщина, которую похитили представители ХАМАС Ноа Аргамани и другие.

Титаны

теннисистка Серена Уильямс;

актриса Блейк Лайвли;

гимнастка Симона Байлз;

дизайнер Миучча Прада;

исполнительный директор Netflix Тед Сарандос;

инженерка Лиза Су;

генеральный директор "Лиги против клеветы" Джонатан Гринблатт;

главный исполнительный директор Walmart Даг Макмиллон;

писатель Персиваль Эверетт;

стендап-комик Джо Роган;

разработчик социальной сети Facebook Марк Цукерберг и другие.

Первопроходцы

разработчик видеоигр Демис Гассабис;

певица Пак Чхе Йон (Rosé);

певец Майлз Смит;

предприниматель Эндрю Форрест;

ботаник Робин Уолл Киммерер и другие.

Инноваторы

рэпер Спуп Дог;

ученая Исмахане Элуафи;

актриса Никки Глейзер;

музыкант Ричард Томпсон;

астрономка Венди Фридман и другие.

В целом в список попали выходцы из 32 стран. Среди них 16 генеральных директоров корпораций, что является рекордом для издания, а также 9 лидеров, борющихся за права и демократию.

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