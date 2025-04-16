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TIME назвал 100 самых влиятельных людей мира: что не так с фото Трампа и есть ли в списке украинцы

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
153
TIME назвал 100 самых влиятельных людей мира: что не так с фото Трампа и есть ли в списке украинцы

Американский журнал TIME обнародовал список 100 самых влиятельных людей в мире. В список вошли представители разных профессий и сфер деятельности, однако, к сожалению, на этот раз среди них не оказалось ни одного украинского имени.

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В рейтинге TIME выделено шесть категорий: деятели искусства, иконы, лидеры, титаны, первопроходцы и инноваторы. Для оформления списка редакторы издания подобрали лучшие фотографии для каждой личности, которая попала в перечень, однако среди них выделяется фотография Дональда Трампа.

Дело в том, что почти все кадры в рейтинге цветные, а вот для 47-го президента США выбрали черно-белое изображение. Кроме того, на фотографии у американского политика разные глаза.

TIME назвал 100 самых влиятельных людей мира: что не так с фото Трампа и есть ли в списке украинцы

Кто попал в список TIME в этом году

Деятельные искусства

  • певец Эд Ширан;
  • актриса Скарлетт Йоханссон;
  • актер Дэниел Даэ Ким;
  • актриса Кристен Белл;
  • актер Адам Скотт;
  • актриса Рашида Джонс;
  • актриса Кристен Виг;
  • модельер Вилли Чаваррия;
  • музыкант Hozier;
  • кинорежиссер Миранда Джулай;
  • кинорежиссер Мохаммад Расулоф;
  • художник Йоситомо Нара и другие.
TIME назвал 100 самых влиятельных людей мира: что не так с фото Трампа и есть ли в списке украинцы

Иконы

  • актриса Деми Мур;
  • актер Эдриан Броуди;
  • актер Хироюки Санада;
  • журналист Дэвид Мьюр;
  • визажистка Бобби Браун;
  • пловец Леон Маршан;
  • бизнесвумен Angeline Murimirwa;
  • писательница Ракель Уиллис;
  • адвокат Энтони Ромеро;
  • автор Эми Гриффин;
  • активистка Фату Балдех и другие.
TIME назвал 100 самых влиятельных людей мира: что не так с фото Трампа и есть ли в списке украинцы

Лидеры

  • премьер-министр Великобритании Кир Стармер;
  • президент США Дональд Трамп;
  • предприниматель Илон Маск;
  • вице-президент США Джей Ди Вэнс;
  • президент Ботсваны Дума Боко;
  • президент Аргентины Хавьер Милей;
  • президент Мексики Клаудия Шейнбаум;
  • журналистка Мегин Келли;
  • директор Офиса менеджмента и бюджета США Рассел Вот;
  • израильская женщина, которую похитили представители ХАМАС Ноа Аргамани и другие.
TIME назвал 100 самых влиятельных людей мира: что не так с фото Трампа и есть ли в списке украинцы

Титаны

  • теннисистка Серена Уильямс;
  • актриса Блейк Лайвли;
  • гимнастка Симона Байлз;
  • дизайнер Миучча Прада;
  • исполнительный директор Netflix Тед Сарандос;
  • инженерка Лиза Су;
  • генеральный директор "Лиги против клеветы" Джонатан Гринблатт;
  • главный исполнительный директор Walmart Даг Макмиллон;
  • писатель Персиваль Эверетт;
  • стендап-комик Джо Роган;
  • разработчик социальной сети Facebook Марк Цукерберг и другие.
TIME назвал 100 самых влиятельных людей мира: что не так с фото Трампа и есть ли в списке украинцы

Первопроходцы

  • разработчик видеоигр Демис Гассабис;
  • певица Пак Чхе Йон (Rosé);
  • певец Майлз Смит;
  • предприниматель Эндрю Форрест;
  • ботаник Робин Уолл Киммерер и другие.
TIME назвал 100 самых влиятельных людей мира: что не так с фото Трампа и есть ли в списке украинцы

Инноваторы

  • рэпер Спуп Дог;
  • ученая Исмахане Элуафи;
  • актриса Никки Глейзер;
  • музыкант Ричард Томпсон;
  • астрономка Венди Фридман и другие.
TIME назвал 100 самых влиятельных людей мира: что не так с фото Трампа и есть ли в списке украинцы

В целом в список попали выходцы из 32 стран. Среди них 16 генеральных директоров корпораций, что является рекордом для издания, а также 9 лидеров, борющихся за права и демократию.

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