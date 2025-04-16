TIME назвал 100 самых влиятельных людей мира: что не так с фото Трампа и есть ли в списке украинцы
Американский журнал TIME обнародовал список 100 самых влиятельных людей в мире. В список вошли представители разных профессий и сфер деятельности, однако, к сожалению, на этот раз среди них не оказалось ни одного украинского имени.
В рейтинге TIME выделено шесть категорий: деятели искусства, иконы, лидеры, титаны, первопроходцы и инноваторы. Для оформления списка редакторы издания подобрали лучшие фотографии для каждой личности, которая попала в перечень, однако среди них выделяется фотография Дональда Трампа.
Дело в том, что почти все кадры в рейтинге цветные, а вот для 47-го президента США выбрали черно-белое изображение. Кроме того, на фотографии у американского политика разные глаза.
Кто попал в список TIME в этом году
Деятельные искусства
- певец Эд Ширан;
- актриса Скарлетт Йоханссон;
- актер Дэниел Даэ Ким;
- актриса Кристен Белл;
- актер Адам Скотт;
- актриса Рашида Джонс;
- актриса Кристен Виг;
- модельер Вилли Чаваррия;
- музыкант Hozier;
- кинорежиссер Миранда Джулай;
- кинорежиссер Мохаммад Расулоф;
- художник Йоситомо Нара и другие.
Иконы
- актриса Деми Мур;
- актер Эдриан Броуди;
- актер Хироюки Санада;
- журналист Дэвид Мьюр;
- визажистка Бобби Браун;
- пловец Леон Маршан;
- бизнесвумен Angeline Murimirwa;
- писательница Ракель Уиллис;
- адвокат Энтони Ромеро;
- автор Эми Гриффин;
- активистка Фату Балдех и другие.
Лидеры
- премьер-министр Великобритании Кир Стармер;
- президент США Дональд Трамп;
- предприниматель Илон Маск;
- вице-президент США Джей Ди Вэнс;
- президент Ботсваны Дума Боко;
- президент Аргентины Хавьер Милей;
- президент Мексики Клаудия Шейнбаум;
- журналистка Мегин Келли;
- директор Офиса менеджмента и бюджета США Рассел Вот;
- израильская женщина, которую похитили представители ХАМАС Ноа Аргамани и другие.
Титаны
- теннисистка Серена Уильямс;
- актриса Блейк Лайвли;
- гимнастка Симона Байлз;
- дизайнер Миучча Прада;
- исполнительный директор Netflix Тед Сарандос;
- инженерка Лиза Су;
- генеральный директор "Лиги против клеветы" Джонатан Гринблатт;
- главный исполнительный директор Walmart Даг Макмиллон;
- писатель Персиваль Эверетт;
- стендап-комик Джо Роган;
- разработчик социальной сети Facebook Марк Цукерберг и другие.
Первопроходцы
- разработчик видеоигр Демис Гассабис;
- певица Пак Чхе Йон (Rosé);
- певец Майлз Смит;
- предприниматель Эндрю Форрест;
- ботаник Робин Уолл Киммерер и другие.
Инноваторы
- рэпер Спуп Дог;
- ученая Исмахане Элуафи;
- актриса Никки Глейзер;
- музыкант Ричард Томпсон;
- астрономка Венди Фридман и другие.
В целом в список попали выходцы из 32 стран. Среди них 16 генеральных директоров корпораций, что является рекордом для издания, а также 9 лидеров, борющихся за права и демократию.
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