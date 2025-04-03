'Терен' вернул грант на бизнес, которым горел два года, и назвал главную причину провала

Ветеран войны, общественный деятель и блогер Александр "Терен" Будько объявил, что вернул грант, выигравший на открытие ветеранского пространства-кафе. Он решил отказаться от идеи из-за слишком высоких затрат на аренду помещения, площадью в 100 квадратных метров.

Видео дня

Цены на аренду в Киеве достигали 75 тысяч гривен в месяц. Об этом "Терен" рассказал в Instagram, признавшись, что после двух лет борьбы за финансирование в конце концов решил отказаться от реализации замысла.

Александр Будько долго шел к созданию собственного бизнеса. Первый раз он пытался получить грант, но по технической ошибке (неподписанные документы) не смог подать заявку. В следующем году он учел все нюансы, правильно подготовил проект и получил финансирование. Его идея – кафе-ветеранское пространство – должна была стать местом встречи ветеранов и гражданских, где можно было бы не только выпить кофе, но и провести лекцию, выступить на открытом микрофоне или просто найти поддержку.

"Это будет ветеранское пространство. То есть кофейня-ветеранское пространство. Хочется больше помещения, примерно 100 квадратов. Без стен, без ничего. Столики, барная стойка, кофе, чай, маленькая сцена. Просто подиум, где люди смогут лекции проводить, читать свои стихи, выступать стендапами, какую песню спеть", – делился ранее своим замыслом "Терен".

После получения гранта ветеран приступил к поиску помещения, но именно на этом этапе возникли серьезные проблемы. Аренда коммерческой недвижимости оказалась гораздо дороже, чем ожидалось. Даже со скидками потенциальные варианты стоили от 75 тысяч гривен в месяц без учета коммунальных услуг. Более доступные варианты имели значительные недостатки – расположение в неудобных районах или отсутствие базовых коммуникаций.

"Я долго колебался, что делать. И понял: если так колеблешься, значит, время пока не пришло. Поэтому я вернул грант и отложил идею до лучших времен. Не все наши желания действительно желательны. Не стоит за что-то держаться, если это заставляет вас мучиться, отпустите и ваше к вам придет!" – наконец пришел к выводу Александр Будько.

Ранее OBOZ.UA писал, что Инна Белень рассекретила, что сделала с кольцом от Александра "Терена" после расставания, и показала интимное письмо, которое писала "холостяку". Волонтер также призналась, что держит у кровати маленькие вещи, которые хранят воспоминания о "Холостяке 13".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!