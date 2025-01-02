'Терен' раскрыл главную интригу выпуска 'Холостяка 13' о знакомстве с его родителями

Ветеран российско-украинской войны, главный герой 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько приоткрыл занавес и рассказал о съемках реалити. В частности, военный раскрыл интригу из эпизода о знакомстве с родителями, которая интересовала многих зрителей.

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В финальном выпуске семья "Терена" встречала девушек, волонтерку Инну Белень и таролога Анастасию Юзьвак, в роскошном доме. Однако, как рассказал "холостяк" в Instagram, его родные живут в Ровно, а имение было лишь локацией для съемок.

"Это была локация для съемок. Мои родители живут достаточно скромно. Всем было проще, чтобы родители приехали в Киев", – сказал Будко.

Не менее интересовал зрителей вопрос, считает ли ветеран, что его мать достойно отнеслась к девушкам. При знакомстве женщина пыталась узнать больше об участницах, а также об их отношениях с сыном.

"Я безгранично уважаю свою мать и благодарен ей не просто за подаренную жизнь, а за каждый ее день, который она посвятила мне с братом. Я просто не имею права, как и кто-либо другой, судить ее за собственные убеждения, желания, мысли или выбор. Я рад, что она поддержала меня на проекте и прошла этот вызов, как и вся моя семья", – говорится в сообщении "Терена".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как победительница "Холостяка 13" рассекретила, имел ли "Терен" интим с участницами: "Была возможность остаться в отеле без камер". Подробности – в нашем материале.

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