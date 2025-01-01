'Была возможность остаться в отеле без камер': победительница 'Холостяка 13' рассекретила, имел ли 'Терен' интим с участницами

Инна Белень, победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" с Александром "Тереном" Будько, раскрыла, был ли интим на проекте. Волонтер из Харькова ранее рассказывала, что только финалистки шоу имели возможность остаться с ветераном вне камер операторов.

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"После финального свидания у двух финалисток была возможность остаться с "холостяком" в гостиничном номере без камер", – поделилась избранница "Терена" в Instagram. По словам Белень, она и вторая финалистка, таролог Анастасия Юзьвак, проживали в одном отеле. Именно поэтому харьковчанка знала, что конкурентка первой пошла на свидание с Александром.

"Я считала, что у них сексуальное рандеву, и если они останутся на ночь в отеле, то у нас с Сашей на этом будет все", – продолжила Белень. В конце последней романтической встречи на проекте, "холостяк" и волонтер остались в номере, где пара смотрели культовый фильм "Титаник".

"Мое свидание было вторым. После того, как мы попрощались на свидании, Саша вернулся ко мне. Это наверняка "Титаник" повлиял, – рассказала переводчица с немецкого языка. – Мы валялись и обнимались, без камер. По моему мнению, он понял, что меня что-то беспокоит. И я спросила напрямую, ли он с ней (Анастасией. – Ред.) оставался".

Ответ военного на вопрос удовлетворил девушку. "И когда Саша спросил идти ли ему, оставаться ли я выбрала головой. Я послушалась. Поэтому секса на проекте не было. Но жаль, что не показали, что я тебе сказала перед финалом", – говорится в сообщении победительницы "Холостяка".

На любознательность зрителей по поводу интимного вопроса ответил сам "Терен". "Хотя вы видели поцелуи, интимные моменты и логично, что каждое развитие отношений ведет к сексу, но для меня это очень важный шаг. Во время съемок я не был настолько близок ни с одной из участниц, что перейти на этот уровень отношений. Поэтому секса не было", – поделился он.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как финалистка "Холостяка 13" попала в громкий скандал после шоу и оправдалась: "Я не встречаюсь с украинцами". Подробности – в нашем материале.

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