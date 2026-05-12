'Темная лошадка' Евровидения 2026: страна, которая имеет лишь 1% шансов на победу, стала фаворитом зрителей после первого полуфинала

Молдова, которой букмекеры прогнозировали лишь 1% шансов на победу на Евровидении 2026, неожиданно стала главной фавориткой зрителей после первого полуфинала. После вечернего превью-шоу в Вене (Австрия) страна возглавила опрос еврофанов, набрав 28,2% одобрительных голосов.

Речь идет о выступлениях за день до первого полуфинала для прессы и жюри, которые состоялись 11 мая. Именно во время этой генеральной репетиции международное жюри выставило свои оценки, которые будут влиять на квалификацию участников в грандфинал Евровидения 2026. Результаты опроса еврофанов опубликовали в escxtra.

По данным источника, после шоу был проведен масштабный опрос зрителей, которые покидали арену. Всего участие в голосовании приняли 3059 человек.

Наибольшую поддержку аудитории получила именно Молдова – 28,2%. На втором месте оказалась Финляндия с 15,7%, а третью строчку заняла Греция – 11,9%.

Отметим, что результаты голосования прессы, которая в то время находилась в зале, несколько отличаются. У них фаворитом оказалась Греция (Akylas – Ferto), на втором месте – Финляндия (Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin), а Молдова аж на третьем.

В то же время перед первым полуфиналом букмекеры видели фаворитами совсем другие страны. В прогнозах лидировала Финляндия, второе место отдавали Греции, а третье – Дании (выступит во втором полуфинале). Молдова же находилась лишь на 12-й позиции в букмекерском рейтинге с символическим 1% шансов на победу.

Интересно, что еще до начала репетиций Молдова вообще была на 16 месте в таблице букмекеров. После преспоказа и выступления для жюри страна резко поднялась на 12 место и остановилась сразу за Украиной (11).

Тем временем в Финляндии, которую считали главной претенденткой на победу, после вечернего шоу начали стремительно падать ставки. Еще за несколько часов до выступления ее шансы на победу оценивали в 38%, однако уже после репетиции показатель просел до 34%.

Напомним, Украину на Евровидении 2026 представляет певица LELÉKA с песней Ridnym. Она выступит во втором полуфинале конкурса 14 мая.

Что известно о выступлении Молдовы

Молдову в этом году представляет певец Влад Сабажук, более известный под сценическим именем Satoshi, с песней Viva, Moldova!

"Очень яркое открытие шоу. Яркий виджеинг, много огня – очень живое выступление, которое сопровождается замечательным вокалом Satoshi и его команды, которые покажут нам кое-что интересное, что мы еще не видели на снипете", – именно так прокомментировали выступление Молдовы украинские еврофаны в "Дом Евовидения".

Как писал OBOZ.UA, украинским зрителям Satoshi запомнился еще во время финала Нацотбора на Евровидение 2026, который состоялся в феврале. Тогда артист выступил в интервал-акте и неожиданно обратился к украинцам на украинском языке со сцены.

"Привет, Украина! Молдова есть и будет вашим другом и хорошим соседом! Welcome to Moldova!" – сказал артист, сорвав овации в зале.

