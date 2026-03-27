Оборотень Джейкоб из 'Сумерек' впервые станет папой: как выглядит его жена-тезка. Фото

Семья американского актера Тейлора Лотнера, наиболее известного аудитории по роли оборотня Джейкоба в фильме "Сумерки", станет больше на одного человека. Жена-тезка знаменитости, медсестра Тейлор Лотнер (девичья фамилия – Доум), беременна первенцем.

Радостной новостью он поделился на личной странице в Instagram. Артист обнародовал серию трогательных фотографий, где можно увидеть округлившийся животик его возлюбленной, и коротко написал: "Что может быть лучше, чем двое Тейлоров Лотнеров?".

Супруги устроили романтическую фотосессию на лужайке с ярко-зеленой травой. Позируя перед объективом камеры, влюбленные не могли скрыть радости от пополнения в семье, поэтому постоянно смеялись и нежно смотрели друг другу в глаза.

На одном из кадров можно увидеть, как Тейлор Лотнер осторожно целует животик жены, которая в свою очередь демонстрирует снимок УЗИ будущего малыша. Эта небольшая черно-белая фотография, кстати, стала важным элементом всех кадров пары.

Напомним, что звезда "Сумерек" сделал Тейлор Доум предложение 11 ноября 2021-го после трех лет отношений. Важный момент прошел в очень романтической атмосфере, ведь актер задекорировал комнату большим количеством свечей и роз. Он стал перед партнершей на одно колено, подарил кольцо, а когда услышал заветное "да", на фоне пары засияла неоновая надпись с их общей фамилией "Лотнер".

Свадьбу пара сыграла в ноябре 2022 года. Тейлор Лотнер с любимой организовали красивую церемонию в Калифорнии, США, на винодельне Epoch Estate Wines. В важный день рядом с молодоженами были около 100 их самых близких друзей и родных.

