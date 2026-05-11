Телеведущая Василиса Фролова возвращается в Украину впервые за более чем четыре года: Фагот ее подколол

Телеведущая Василиса Фролова возвращается в Украину, однако ненадолго. Это ее первая поездка на родную землю за более чем 4 года.

Об этом она сообщила в Threads, уточнив, что едет в Киев из-за срочных семейных дел, соответственно, временно.

"Я еду в Киев. Впервые за 4,4 года. Интересно, что мне посоветуете обязательно посетить?" – обратилась к сообществу Фролова.

На ее пост сразу отреагировал фронтмен группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта). Музыкант пошутил о "походе к стоматологу" (типичная цель поездок украинцев за границей в Украину), а телеведущая в ответ объяснила причину поездки и поддержала шутливый тон разговора.

Фролова ответила музыканту, что уже нашла стоматолога в Дубае, а в Украину летит совсем по другой причине.

"Нет, харьковчанку-стоматолога я в Дубае уже нашла. Просто срочные семейные дела. Рада буду увидеться, друг", – написала телеведущая.

В последнее время Фагот активно ведет Threads и регулярно оставляет ироничные комментарии под сообщениями украинских знаменитостей. Несколько дней назад музыкант также остро отреагировал на заявление беглого рэпера Потапа, который захотел стать участником нового сезона шоу "Холостяк".

Напомним, Василиса Фролова уже пятый год живет в Дубае вместе с мужем Дмитрием Котеленцом и сыном Родионом. Ранее телеведущая рассказывала, что расходы семьи в ОАЭ составляют 7–10 тысяч долларов в месяц, а больше всего средств уходит на аренду жилья и образование ребенка.

Также Фролова признавалась, что из-за кризиса в ивент-сфере на Ближнем Востоке их семья потеряла стабильный заработок. По словам телеведущей, финансовая подушка уже иссякла, поэтому ей приходится браться за различные подработки и проекты.

Ранее Василиса Фролова в интервью OBOZ.UA откровенно рассказала, что на самом деле происходит в Дубае (речь о войне на Ближнем Востоке), есть ли паника среди местных и почему медиа преувеличивают ситуацию. Также поделилась, как объясняет маленькому сыну звуки взрывов, с какими строгими ограничениями сталкиваются жители из-за публикаций в соцсетях, сколько стоит жизнь и образование в ОАЭ и как изменили ее годы вынужденной эмиграции.

