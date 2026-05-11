Министр обороны Германии прибыл с визитом в Киев: первые подробности

Утром 11 мая в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. В планах главы оборонного ведомства – переговоры с представителями высшего руководства Украины.

Они будут касаться "расширения сотрудничества в оборонной промышленности с Украиной", сообщает информационное агентство DPA. Особенно интересует Германию совместное производство дронов различной дальности.

Писториус прибыл в Украину с необъявленным визитом

Немецкое издание n-tv отмечает, что новые проекты будут сконцентрированы на совместной разработке самых современных беспилотных систем всех видов дальности. Об этом сам Писториус объявил перед поездкой.

"Германия и Украина являются стратегическими партнерами, которые обе выигрывают от сотрудничества. Это приводит к многочисленным новым проектам. Акцент делается на совместной разработке самых современных беспилотных систем всех дальностей, особенно дальнобойных. Это укрепляет безопасность наших стран", – подчеркивал глава немецкого оборонного ведомства.

Визит немецкого чиновника не объявлялся заранее из соображений безопасности.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Германия ускорит создание оружия против "Искандеров", размещенных в Калининградской области. Официальный Берлин небезосновательно считает, что эти российские системы на западной границе РФ являются "угрозой для Европы".

