Бриллианты, оффшоры и бизнес с россиянами во время войны: что обнаружили новые "пленки Миндича"

Тимур Миндич мог сохранять совместный бриллиантовый бизнес с российским партнером Теймуразом Хихинашвили как минимум до июля 2025 года, несмотря на полномасштабную войну и публичные заявления о разрыве сотрудничества еще до 2022-го. Новые фрагменты "пленок Миндича" могут свидетельствовать о попытке лишь недавно вывести российского бизнесмена из оффшорной структуры, через которую контролировалась киевская лаборатория искусственных бриллиантов "Алькор-Д".

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он назвал новые детали "гадкими" и такими, что уже должны стать предметом внимания Службы безопасности Украины (СБУ).

В центре расследования оказалась лаборатория по выращиванию искусственных бриллиантов "Алькор-Д", которая действовала на базе киевского завода "Изумруд". По словам Железняка, об этом малоизвестном, но масштабном бизнесе его команда сообщала еще в прошлом году.

Формально владельцем лаборатории был офшор с Сейшельских островов Forward Power Investments, через который, как утверждает депутат, скрывались настоящие бенефициары компании. "Тогда мы не могли установить владельцев оффшора, потому что реестры были закрыты. Но новые расшифровки дали нам ответ", – отметил Железняк.

По его словам, именно новые записи разговоров Тимура Миндича и его доверенного лица Виктории Дедищевой позволили установить, что среди участников структуры мог быть российский бизнесмен Теймураз Хихинашвили. По словам депутата, в одном из диалогов Миндич и Дедищева обсуждают подготовку компании "Алькор-Д" к банкротству и ликвидацию ее корпоративной структуры.

Особое внимание вызвал фрагмент, где речь идет о необходимости решить вопрос с нерезидентами и оформить выход Хихинашвили из сейшельского офшора. "Мы там уже практически все свернули и подготовили к банкротству... Надо решать вопрос по нерезидентам... Форвард и Финрод – они являются частью сделки с Хихинашвили", – говорится во фрагменте разговора, который обнародовал Железняк.

По словам нардепа, самое важное здесь то, что "зачистить" российского партнера, судя по записям, решили только в июле 2025 года. Железняк отмечает, что если эта информация подтвердится, это будет означать, что даже на четвертый год полномасштабной войны бизнесмен, которого называют близким другом президента, мог продолжать вести совместный бизнес с представителем страны-агрессора.

"Похоже, Миндича вообще не беспокоило, что бизнес в Киеве он делит с бизнесменом из страны-агрессора, даже когда вся Украина находится под постоянными обстрелами", – заявил нардеп. Отдельно Железняк напомнил, что ранее его команда уже нашла аналогичную компанию по выращиванию искусственных бриллиантов в России – New Diamond Technology.

По данным расследования, структура собственности российской лаборатории также указывала на совместный бизнес между Тимуром Миндичем и Теймуразом Хихинашвили. Российская компания, по словам депутата, через люксембургский офшор Mineral Asset Corporation принадлежала им в пропорции 50 на 50.

Примечательно, что по официальным реестрам, Миндич вышел из этой структуры только в декабре 2024 года. А теперь, по словам Железняка, выяснилось, что и в украинском бизнесе российский партнер оставался еще дольше – как минимум до лета 2025 года.

В расследовании упоминается и другой аспект – личные связи между семьями. По словам нардепа, в 2023 году муж сестры Миндича летел из Варшавы в Тель-Авив вместе с Теймуразом Хихинашвили. Железняк считает это дополнительным подтверждением того, что контакты между сторонами не были случайными или формальными.

Нардеп заявил, что его команда еще после первого расследования передала все материалы в Службу безопасности Украины. Впрочем, по его словам, никакой публичной реакции или сведений об активном следствии до сих пор не было. "Надеюсь, СБУ добавит это к материалам нашего предыдущего расследования. И, возможно, хотя бы здесь у них возникнут вопросы", – отметил Железняк.

Особенно тревожным депутат назвал тот факт, что, по его словам, Тимур Миндич мог иметь доступ к чувствительной информации, связанной с военными закупками и оборонными вопросами. Если приведенные факты подтвердятся, речь может идти не только о скрытом бизнесе с гражданином России, но и о возможном нарушении законодательства об экономическом сотрудничестве со страной-агрессором.

