'Тебе 30, ты уже тетя': стали известны подробности скандала между Ефросининой и Гончаренко на кастинге 'Фабрики звезд'

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в 2009 году работала ведущей в green-room "Фабрики звезд-3", певческом талант-шоу. Во время проб был риск, что ее не утвердят из-за нехватки опыта в общении с людьми, но Ефросинина всем доказала, что может вести программы.

Видео дня

Свою историю о присоединении к команде "Фабрики звезд-3" телеведущая рассказала в совместной с певицей Олей Поляковой программе "Взрослые девочки". Ефросинине тогда было уже 30 лет, а талант-шоу она считала последним шансом для получения признания. Продюсер Алексей Гончаренко не желал брать ее на роль ведущей, но благодаря настоянию Нового канала Ефросининой дали шанс.

"Мне говорят: "Маша, есть шанс попасть в ведущие. Тогда мне казалось, что это последний шанс. Мне тридцать лет. Я на эту "Фабрику" готовлюсь, знаю, что многое обо мне забылось, много очень странных и сдержанных проектов я вела. Я прихожу на встречу с продюсером "Фабрики звезд-3". Он садится и мне в глаза говорит: "Я всеми руками и ногами против того, чтобы ты была ведущей. Ты мне не нравишься. Ты настолько "зашкварилась" кучей модных приговоров... От тебя, как от Маши из "Подъема", ничего не осталось. Я, как продюсер вижу, что ты будешь проблемной. Я хочу легкомысленную, классную, веселую девушку. А тебе 30, ты уже тетя. "И он мне так навалил..." – рассказывала телеведущая о кастинге для ведущих на "Фабрике звезд-3".

Единственной причиной, которая спасла Ефросинину от коллапса, стал Новый канал, который снимал шоу. Его руководители желали видеть телеведущую в эфирах, поэтому Гончаренко пришлось пойти на уступки и дать ей шанс.

"Я уже сижу и думаю, я не получу эту роль. Не буду ведущей. И он сказал: "Но канал тебя настолько хочет. И я вижу, что канал будет за тобою. А я сделаю все, чтобы тебя не было, поэтому возьми это во внимание на пробах", – резюмировала Ефросинина.

В комментарии Люкс ФМ Гончаренко объяснил, что не имел цели назвать телеведущую "старой". Он только сомневался, сможет ли она беспроблемно общаться с людьми.

"Там было дело не в "старой". Сейчас она стала таким крутым интервьюером, а тогда ей было тяжело общаться с простыми людьми, мне казалось. Ей не хватало какой-то человечности. Ей нужно было это в себе воспитать, над этим надо было работать", – объяснил продюсер.

Впрочем, Ефросинина считает, что такое строгое отношение к себе сработало ей на пользу. В green-room она "делала свое шоу" с участниками "Фабрики звезд".

"Я считаю, что если бы он так не сделал, возможно я бы ту фабрику не вела. Меня не поставили на сцену, я была в green-room, что сильно ударило по моему "самолюбию". Но я из этого выжимала все. Я делала свое шоу. В green-room мне стены давили. Мне так хотелось доказать и Леше, и всем, что я могу классно это вести. Оно сработало мне на пользу", – сказала Ефросинина.

Продюсер также прокомментировал тогдашнее отношение к ведущей: "Это было о том, что иногда со звездами, телеведущими, певцами нужно быть суровым и кто-то должен сказать им правду в лицо".

Ранее OBOZ.UA писал, что продюсер Игорь Кондратюк считает, что Виталий Козловский скрылся. Он закончил выплачивать судебные выплаты за авторское право собственных песен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!