'Я сама все успеваю': Елена Тополя призналась, поддерживает ли контакт с бывшим и как они распределили обязанности по воспитанию детей

Певица Елена Тополя рассказала, какие отношения поддерживает с бывшим мужем, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей, после развода. Артистка призналась, что они продолжают общаться и вместе решают вопросы, связанные с воспитанием троих детей.

Об этом певица рассказала в шоу "Звезды на колесах". По словам певицы, после завершения 12-летнего брака они с экс-супругом сохранили коммуникацию ради семьи, а в уходе за детьми помогает няня, хотя Тополя сам проявляет инициативу и предлагает помощь.

Ведущая поинтересовалась, как артистке удается совмещать активную работу и воспитание троих детей и помогает ли ей Тарас Тополя с поездками в школу, садик и на кружки.

"Помогает. И няня у нас есть", – ответила певица.

Елена также объяснила, что четкого графика распределения обязанностей между ней и бывшим мужем нет. По ее словам, они договариваются в зависимости от обстоятельств и возможностей каждого.

"Просто списываемся, когда кто может – и все. Когда мне не нужна помощь, я сама все успеваю", – отметила артистка.

В то же время она подтвердила, что Тарас Тополя и сам нередко выходит на связь и предлагает помощь.

Напомним, в конце 2025 года Тарас и Елена Тополя объявили о разводе после 12 лет брака. Тогда они отметили, что решение было общим и взвешенным, а главным приоритетом для них остаются дети. Артисты тогда заявили, что сохранят партнерские отношения в вопросах воспитания и будут нести одинаковую ответственность за их благополучие.

После развода экс-супруги также урегулировали имущественные вопросы. Квартира, которая получила повреждения из-за российского обстрела, осталась Елене и детям, а автомобилем, приобретенным в 2023 году, бывшая пара пользуется совместно.

